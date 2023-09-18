LINE Bank今（18）日宣布推出服務全台汽、機車車主的「LINE Bank自助投保平台」，非常適合所有車主於原有保單續保前先試算再選擇續保，且不論車主目前是哪家的保單，都可到「LINE Bank自助投保平台」試算、投保。

LINE Bank精選一般車主最常選購的車險保障，提供全台車主多種保障方案，並可彈性依個人所需調整方案內容，車主簡單完成投保流程輕鬆選擇適合自己生活型態與開車習慣的保障內容，是極為創新的自助投保平台。

根據LINE Bank內部客戶調查，超過35％的汽車車主，與超過42％的機車車主，續保車險時，都選擇以原本的保單內容，直接繳費續保。但車主往往已忘記首次投保時的詳細保險內容，或是購車多年後，用車習慣改變，所需的保障也可能與新車初次投保時不同。然而一般消費者在續保時，就算想變更投保險種，也可能因複雜的車險保障項目而卻步。

「LINE Bank自助投保平台」為提供簡易上手的「自助服務」而生。「先套餐再加選」的設計，讓客戶可以大幅簡化選擇過程，LINE Bank精選消費者最常購買，且保障範圍周全的幾大險種，根據不同客群提供保險套餐，再讓消費者依照自己所需選擇保險金額或加購保險項目。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「LINE Bank打造的自助投保平台，降低用戶網路投保汽機車保險的難度，省時省力，車主對保單掌握度也更高，也更容易選擇到最適合自己的方案。無論現在向哪家保險公司投保，都歡迎來LINE Bank試算，辦理續保。」

許多民眾對網路投保有所遲疑，主要擔心事故發生時找不到專人幫忙解決？對此，LINE Bank強調用戶在任何時候，透過LINE Bank的LINE官方帳號點選「智能客服」，能24x7獲得保險公司免付費電話資訊，便於聯繫專業服務窗口協助理賠事宜。