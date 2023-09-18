每個國家各有不同的禁忌，很可能不小心就觸犯。泰國女子小玉來台灣的時候，看到一堆人騎機車時「外套反穿」，讓她當場嚇壞，想起自己曾反穿衣服被媽媽毒打，因為這在當地是禁忌。

小玉在節目《今晚開讚吧》透露，自己人生第1次被媽媽打，就是反穿外套，「媽媽說那個不可以，她打得很嚴重，拿那個掃把棍子一直打，我就不知道為什麼，這麼嚴重嗎？」媽媽才解釋，「死人才會這樣反穿」。

小玉坦言，她來台灣看到許多機車騎士反穿外套，這個景象讓她目瞪口呆，「因為泰國要燒遺體的時候，就是要給祂們反穿衣服，然後才可以燒」，代表如果還活著，就不可以反穿衣服。

另外，小玉也分享泰國的都市傳說，被要求禁止在黃昏的時候睡覺，「如果你睡覺，就會叫不醒」，大約5～7點的時段，她本來不相信，但高中有次下課回家很累，儘管媽媽再三叮嚀，她依舊不理會，「算了算了，突然真的睡著」，結果發現被鬼壓床。

泰國女子小玉分享當地禁忌。（圖／翻攝自今晚開讚吧YouTube）

小玉指出，她半夢半醒間，一直動卻動不了，叫也叫不出聲音，不知道過了多久才解脫。當下立刻跑去找媽媽，從此再也不敢在黃昏時睡覺，「當地人就覺得那個時段是阿飄出來的時候」。