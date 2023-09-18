臺南市截止17日下午3點經疾病管制署研判確診153例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為7,344，臺南市政府加強執行空屋、空地、天溝等高風險點稽查。雖然單日病例從2字頭降回1字頭，但臺南市衛生局表示，周日病例一向少，仍要看接下來幾天病例才能準確判斷。台南市長也黃偉哲也說，病例數雖下降，但防疫工作千萬不能放鬆。

行政院長陳建仁16日南下視察登革熱疫情與台南市長黃偉哲一起瞭解天溝檢查工具。（圖片來源：台南市政府提供）

面對台南爆發的疫情，行政院長陳建仁16日南下視察時，也指派疾管署副署長羅一鈞到台南協助，前往台南成立前進應變工作隊擔任隊長，羅一鈞表示，初步規劃工作隊進駐台南1個月，在這1個月中希望可以達到疫情連續兩週降低，盼中秋後就能出現明顯反轉甚至下降跡象。

行政院長陳建仁16日南下視察台南市登革熱疫情熱區，現場由疾管署副署長羅一鈞（前右）簡報說明防治工作。（圖片來源：疾管署提供）

臺南市長黃偉哲表示，近日登革熱病例數從單日最高352例，一路往下降，但面對疫情千萬不能放鬆，才能確保病例下降不是「一時的現象」，防治登革熱沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清，所有市民朋友澈底落實「巡、倒、清、刷」，共同配合市府防疫措施，才能讓登革熱疫情持續降溫，還給大家健康的環境。

天溝容易因淤泥或枯枝落葉造成排水口阻塞情況，清理維護較不容易（圖片來源：台南市政府提供）

登革熱防治中心蘇世斌主任亦表示，天溝容易因淤泥或枯枝落葉造成排水口阻塞情況，清理維護較不容易，先前同仁至社區巡查時，甚至發現有的天溝因塵土淤積，加上有種子掉落，雨後已形成小型盆栽，不但失去排水功能，更容易積水孳生病媒蚊，建議市民朋友儘量以雨遮、採光罩等取代天溝，避免維護不易反而形成病媒蚊孳生溫床，害人又害己。

建議市民朋友儘量以雨遮、採光罩等取代天溝，避免維護不易反而形成病媒蚊孳生溫床（圖片來源：台南市政府提供）

為杜絕病媒蚊孳生，從根本防治登革熱，臺南市近期嚴格執行空屋、空地、天溝等高風險點稽查，務求澈底找出社區中隱藏孳生源所在，37區截至目前已完成8,235筆空屋空地稽查，累計舉發415件，另針對天溝部份持續加強稽查，倘查獲陽性孳生源將逕行舉發，移送衛生局依傳染病防治法第25條裁罰，並依同法第70條處3,000元以上15,000以下罰鍰，並進行個案活動地點附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。