警察掛在胸口使用的「微型攝影機」，俗稱密錄器，遭民眾爆料，天線模組是大陸廠商製造，會有資安疑慮，北市警局提出澄清，依採購規範，商品的原產地不得為大陸地區，包括主機、軟體等，其中天線模組並不在列舉範圍，而且，得標產品經過NCC審核通過，符合採購法相關規定。

員警使用的密錄器，產品包括無線Wifi功能，可藉由此功能與手機連線，進行資料的傳輸，爆料指出，提供Wifi功能的模組製造廠商為深圳一間科技公司，產品有行車記錄器、警用執法儀等，同時也是大陸公安部的供應商。

北市警局獲悉後澄清，2023年微型攝影機採購案目前尚未完成驗收程序，採購需求規格明確規範原產地「不得為大陸地區，包含主機、電腦版軟體、手機版軟體、繁體中文介面專用影像管理編輯軟體及多槽多功能底座」，其中天線模組係產品零件，非屬列舉範圍，符合「數位發展部網站常見問題」中資通訊產品規範，得標產品亦經NCC審核通過。

北市警局除請廠商說明疑義及提出零件原產地證明外，如發現產品不符契約，或違反政府資訊產品產地及相關採購法規定者，定依契約及相關法令處理。北市警局強調，警局向來重視資訊安全問題，未來將審慎評估是否限制相關大陸零組件，堅守採購品質並確保資通安全不受威脅。