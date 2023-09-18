噁狼脫逃影片曝！ 加油站女廁突「閃光」，她驚覺被偷拍急報警。

屏東市海豐地區一處加油站，驚爆有男子趁女生如廁時，趁隙偷拍，嚇得趕緊報案；警方派員調閱周邊監視器畫面，已鎖定嫌疑人使用車輛，承諾將全力追緝。

警方表示，9月14日晚間屏東市加油站發生女子於廁所內遭男子偷拍案件，經派員調閱周邊監視器畫面，已鎖定嫌疑人使用車輛，除將全力追緝，盡速查緝犯嫌到案，並加強加油站周邊巡邏勤務，維護民眾安全。

警方呼籲，若於公共浴廁內發現有可疑黑影或亮光時，應盡速向場所管理人反應，如確有偷拍情事，請立即向警方報案，以保障權益。

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