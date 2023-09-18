新竹縣竹北市興隆路沿線有8處T字路口，在交通尖峰時段停等車輛經常大排長龍，縣府向內政部營建署爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，獲核定4723萬5000元經費執行，將改善各路口現行汽機車左轉及機慢車兩段式左轉的合理性及效率，預計明年底完工，期能成為兼顧路權、提升道路安全品質的示範道路。

交旅處長戴志君表示，興隆路是通往新竹高鐵站的主要道路，從頭前溪大橋轉入後，在博愛南路至自強南路之間有8處T字型路口，現有汽機車左轉都要兩段式，通行時易交錯衝突。

計畫重新檢討各路口現行汽機車左轉及機慢車兩段式左轉的合理性及效率，進行道路車道重新配置，預計中央分隔島偏心新增左轉專用區，配合左轉專用道左彎待轉區，取消內側禁行機車及兩段式左轉牌面。

針對行人安全部分，配合庇護島設置退縮行人穿越道，增設行人專用號誌等友善行人環境，保障行人用路安全。

戴志君指出，未來在計畫完成後，會拆除強制機車兩段式左轉的指引標誌，不過仍會保留機車兩段式左轉的待轉區，提供行動不便或高齡者仍有安全兩段式左轉空間，預期將提升改善興隆路往東方向汽機車欲左轉的效率，避免交錯衝突提升安全性。

同時，增設左轉專用道及專用時相，能分散車流縮短停等時間，提升路口人行穿越空間安全性，採通用設計營造無障礙空間，配合綠色營造內涵達到節能減碳目標。

此計畫8月獲得內政部核定總經費4723萬5000元執行，中央補助3873萬2700元，縣府配合款850萬2300元，預訂11月完成委託技術服務勞務發包，12月辦理後續規畫設計作業，預計明年上半年發包，明年年底完工。