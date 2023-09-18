Not the ending that we had in mind.

But nothing but gratitude and love. #winningtime — Max Borenstein (@MAXBORENSTEIN) September 18, 2023

述說1980年代湖人王朝的影集《贏球時刻：湖人王朝的崛起》（Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty）去年3月上檔做為美國HBO的重頭戲，不幸在第2季播出之後（今年8月）收視大幅下滑，製作人Max Borenstein宣布「不會有第三季了，這不是我們預期的結果，但我們還是充滿愛與感謝。」也就是在1980年代5次摘冠的湖人王朝，影集只會演到兩次摘冠就被腰斬了。

根據影視網站Deadline，湖人影集首播獲得90.1萬收視，最終回「應許之地」（湖人王朝首冠）首播獲得160萬收視，但是第2季的首播就暴跌至62.9萬收視。原著小說《Showtime》作者Jeff Pearlman還出來喊話：「好萊塢罷工重創了我們，這個影集需要觀眾收視來存活，請幫忙宣傳第二季，幫助它活下去。」

同時Deadline也指出，首季的收視佳績是因為選在NCAA大學聯賽的檔期，美國稱為「三月籃球瘋」讓影集獲得大順風。HBO原本寄望於首播之後的累積收視量，但首季的表現平平，從平均120萬（首播）增長到每集600萬（總數）。

製作人表示劇中加入比較多的戲說成分，一些人名與事件順序被改變，讓影集的故事性更強。湖人王朝的核心人物魔術強生（Magic Johnson）去年就公開表達對這部影集的排斥，他希望拍攝的是忠實還原的紀錄片影集。

第2季最終演到湖人在1984年總冠軍賽敗給大鳥柏德（Larry Bird）領軍的塞爾提克，開啟兩隊的恩怨情仇，不過後面的精采好戲大家都看不到了。