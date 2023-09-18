蔡英文總統18日上午接見「美國網路安全商業發展團」時表示，網路安全是台灣和美國共同重視的議題，台美近年除了科技合作，也積極深化經貿夥伴關係。她強調，台灣非常樂意和美國等全球民主夥伴分享經驗，也期待在訪賓的支持下，雙方持續強化網路安全，一起提升創新科技的優勢，為全球帶來更安全、進步的發展。

美國國家標準與科技研究院（NIST）院長羅卡西奧（Laurie E. Locascio）博士今日首次率團來訪，包括美國商務部副助理部長范培美（Pamela Phan）等，由外交部次長陳立國、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長顧立雄也在座。

蔡英文致詞指出，今年4月數位部前往美國參加全球資安會議，也和NIST代表見面，針對美國資安標準制定及資安防護機制等議題，彼此交換意見。今年5月舉辦第一屆台美「科技合作對話」，這是雙方在2020年簽署「科技合作協定」後，首次針對科技議題進行高階政策對話。NIST也參與這次對話，對台美科技合作具有重大意義。

總統指出，接下來，大家也將參加美國商機日、網路安全論壇，並拜訪相關政府與企業單位，針對如何因應網路安全的挑戰進行交流。她上任以來，即不斷強調「資安就是國安」的概念，也推動相關政策，台灣非常樂意和美國等全球民主夥伴分享經驗，期待在訪賓支持下，台灣和美國持續強化網路安全，提升創新科技的優勢。

羅卡西奧致詞時表示，台灣是美國在印太區域重要的朋友及貿易夥伴，很高興在2021年12月6日由美國商務部雷蒙多（Gina Raimondo）部長及經濟部長王美花共同簽訂的「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC），蔡總統自上任以來就相當關注資安領域，且持續付出許多努力，去年台灣成立數位發展部即為例證。

羅卡西奧提到，拜登政府在今年3月發表「國家資安戰略」（NCS），其中也提到應優先與理念相近的夥伴進行國際互動與合作，她也很期待能與數位部長唐鳳及其他業界領袖討論，如何透過AIT進行更多資安能力的合作與建構，希望可以鼓勵更多私部門業者採用經過驗證的資安標準、準則及作法。

羅卡西奧進一步指出，上個月他們也將NIST網路安全框架（Cybersecurity Framework）升級為網路安全框架2.0，他們也很期待與台灣的專家進行討論，確保此框架作為一個控管資安風險的工具，能有效地持續幫助世界各地的組織及用戶，相信透過此行來訪的努力，台灣可以進一步獲得強化資安所需的策略與工具。