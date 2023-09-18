擁有百萬訂閱的YouTuber愛莉莎莎，不僅頻道受歡迎，近期還創立個人品牌、推出「自媒體經營」線上課程，自有一套經商法門的她，日前自曝今年的年薪「突破千萬元」，但她也坦承繳稅金額更是驚人。
愛莉莎莎近日在YT頻道以「年薪1000萬的YouTuber真實的一天」為題發布影片，透露自己目前身兼3種職業，除了經營Youtube頻道外，她還自創個人香氛品牌及推出線上課程，也因此吸金滿滿「其實我今年的收入是有破千萬的」，其中最主要還是歸功於線上課程所抽成的講師費，但她也強調只是一次性收入。
消息曝光後，引起大批網友紛紛留言，「年薪1千萬真的太厲害！」、「恭喜愛莉莎莎年薪破千萬」、「好狂...我在台積要爆肝4年才等於妳一年賺的。」不過也有人出聲提醒，「恭喜年收破千萬！記得繳稅欸！」，愛莉莎莎也回覆「繳超爆多」，吐露自己都有乖乖繳稅。
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