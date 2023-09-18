迎接中華民國112年度雙十國慶，台酒推出「OMAR單一麥芽威士忌 (雪莉果乾)」及「玉山高粱-山之煙」國慶限定版，即日起到9月25日四大便利超商開放預購，可透過全台7-ELEVEN的ibon機台，全家的FamiPort機台、萊爾富及OK門市Line群組限量預購。

台酒表示，112年國慶酒0.7公升「OMAR單一麥芽威士忌(雪莉果乾)(46％)」批次調和限量1萬5600瓶；另一款112年國慶酒0.7公升「玉山高粱酒-山之煙(56％)」限量6600瓶。

因應送禮需求，台酒今年更進一步限量推出2000組國慶紀念酒禮盒，包裝正面以紅藍白「國旗三原色」，呈現「國旗在空中飄揚」時的自信感，禮盒展開後內裝2瓶0.5公升紀念酒：「OMAR單一麥芽威士忌(雪莉果乾)(46％)」及「玉山高粱酒-山之煙(56％)」；禮盒組除贈送外賓，也於10月陸續在12家台酒酒廠推廣中心、台酒直營便利店販售，提供民眾多一種選擇。

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