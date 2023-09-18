一對夫妻因丈夫罹癌命不久矣，要交代後事及遺產分配，由於兩人沒小孩、公婆也過世，老公的房子竟然要分給小叔一半，讓太太傻眼，經媒體報導，引發網友討論，甚至有人質疑是假的，但律師林智群表示，這是真的，最好的處理方式就是先生生前快點把房子贈與給太太。

林智群昨天在臉書發文，如果夫妻沒小孩，公婆去世，房子在先生名下，先生因病辭世，遺產跟房子確實由配偶跟小叔平分。林智群解釋，一般人都以為沒小孩，那先生遺產就是全部歸配偶，其實不是，因為民法上遺產繼承的情況有4種：第1是若有2個小孩，就是太太、小孩各1/3；第2，有1個小孩，太太、小孩各1/2。

第3是沒小孩，公公婆婆還在，則為太太拿1/2，公婆拿1/2。第4種情況是沒小孩，公婆去世，那麼太太拿1/2，其他由先生的兄弟姊妹平分。

林智群說，因為太太跟小叔小姑關係比較遠，這種情況下往往會產生糾紛，太太心理上比較沒辦法接受，心想「公婆就算了，連小叔都可以分？這實在太過分了！」若碰到這種情況，最好的處理方法是先生過世前2年把房子贈與給太太，這樣不僅不用跟小叔小姑分，還沒有贈與稅和土增稅的問題，但若贈與時間不足2年則要課稅。

林智群說，另外如果先生銀行帳戶現金很多，生前也要趕快轉到太太帳戶，不然也是要分給小叔，死後再來轉帳，小心被小叔告侵占，因為這時候小叔也是繼承人。更直言這是「頂客族應該知道的法律知識」。