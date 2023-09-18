近年受通膨影響，物價持續上漲，一名女子本想買滷味當正餐，隨便夾4樣就破百元，大嘆「滷味是有錢人吃的美食」，貼文掀起熱議，網友共鳴說「滷味真的吃不飽又貴，夾6樣就要300元」，但也有人說不只滷味，包括鹹酥雞、麵包等，一次買都是百元起跳。

原PO昨（17）日於PTT八卦板指出，到滷味攤夾4種滷味，總價破百元，份量根本吃不飽，與其花100多元吃滷味，還不如買大碗滷肉飯較划算，她默默把滷味放回去，感嘆「滷味是有錢人吃的美食。」

多數網友有感，「滷味真的吃不飽又貴」、「現在滷味真的貴到很誇張，難怪滷味攤一直開」、「買200盒子裝不滿，300袋子還能打結，所以後來我都自己滷，滷好分盒冷凍」、「以前料多實在，現在夾個5至6種就快300元了」、「夾一點點就破百，很久沒吃滷味了」、「所以我都改吃小火鍋」。

也有人說近年不只滷味調漲，各式美食小吃也變貴，「麵包才貴，一個快要100元」、「鹹酥雞也是喔！鹹酥雞、魷魚各一份就破百」。