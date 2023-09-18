食藥署副署長林金富。（本報資料照）

進口蛋風波延燒，食藥署、農業部17日起展開聯合查核，從大賣場、傳統市場等後市場通路下手。另為因應明日展開的聯合輔導，今食藥署、農業部也開會進行最後確認，明日起，食藥署將展開洗選場的稽查，預計3天內查完全台10餘家洗選場，至於後市場的品項，則會持續查到年底，接下來預計每周二或三公布最新進展。

食藥署17日啟動「加強市售雞蛋稽查專案」，進行全台雞蛋聯合查核，專案將實施至12月底，為期4個月。食藥署副署長林金富指出，該專案稽查對象包含後市場與洗選場，其中針對後市場如大賣場、傳統市場的稽查已在17日展開，合計查核4000件，而洗選場則有10餘家，明日就會啟動查核，預計3天內完成。

與此同時，食藥署近期也展開與農業部的聯合輔導，19日起，連續3天，針對全台洗選場進行「有效日期標示」、「文件保存」及「倉儲管理」的輔導。林金富表示，今日食藥署與農業部召開會前會，做行前準備，行前教育由食藥署負責，而行程規劃則是農業部處理，在出發前進行最後的確認。對於單品的把關進度，食藥署已要求衛生局每周一下班前提供資料，而食藥署也會在每周二或三對外公開。