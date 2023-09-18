新北市黃姓少年得知台中通訊行手機收購價格較北部佳，為了1000元價差，17日千里迢迢帶著iphone 13，一路獨自從台北搭區間車南下台中，不料手機檢測需費些時日，無法立即取得貨款，黃姓少年沒錢坐車回家，硬著頭皮求援警方，所幸最後平安返家。

經了解，黃姓少年為新北市中和人，因得知台中通訊行手機收購價格較北部佳，他的iphone 13在北部收購價約4000元，台中5000元左右，少年為了想多賣1000元，昨便一路從台北搭區間車南下台中。

不料手機檢測需費些時日，少年無法立即取得貨款，因身上沒有攜帶現金，悠遊卡內餘額又不足，導致無法搭車回北部，在嘗試多種方法未果，昨下午3時許硬著頭皮請警方協助。

員警廖柏榮了解情況後，分別致電潭子火車站及潭子分駐所，詢問申請川資補助事宜，又見外頭天氣炎熱，擔心該少年步行前往恐有中暑可能，便親自帶著他前往辦理，最後再送至潭子車站。

過程中，廖員不斷關心當日來台中經過，就怕涉世未深的少年遇到壞人，並告知日後做事要有計畫，勿再貿然行事造成自己進退兩難；黃姓少年表示感謝警方用心教導及協助，讓他能順利返家。

頭家派出所所長劉凱萍表示，各縣市政府社會局處有提供川資救助服務，可以前往各縣市指定派出所申請，缺乏車資返鄉之旅客只要檢具相關身分證明文件，即可申請火車或客運車票，協助返回戶籍所在地車站，希望有困難的民眾可以安心乘車返家與家人團聚。