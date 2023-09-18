世界盃U18主力球員由桃園平鎮高中組成，球員們贈與市長張善政（右四）紀念球。（呂筱蟬攝）

桃園市學生三級棒球隊在今年國際賽舞台表現突出，龜山國小參加世界少棒錦標賽榮獲季軍，新明國中參加世界次青少棒錦標賽榮登世界冠軍寶座。另世界盃U18棒球賽，主力球員由平鎮高中組成，以1分之差惜敗日本獲得亞軍。桃園市長張善政18日特別感謝並頒獎勉勵辛苦的教練與球員。

龜山國小參加世界少棒錦標賽，是繼2009、2012年以來，第3度前往美國挑戰，雖然無緣爭奪世界冠軍，但在季軍戰時龜山少棒重整旗鼓，以10比0擊敗美西南區代表的德州隊榮獲季軍。在賽會期間小球員們在場內外展現運動家風範，還獲得大會頒發團隊運動精神獎肯定，也是該獎項自2003年創設19年以來，首支獲獎的台灣少棒隊。

新明國中青少棒隊代表出征美國，首戰對上波多黎各雖以1比2落敗，但進入敗部後展現韌性，陸續對上捷克、波多黎各、加拿大、庫拉索取得4連勝進入冠軍戰，最後對上美國密西根州代表隊再以6比0獲勝，榮登世界冠軍寶座。新明國中加上本屆已是第5次成功將世界冠軍榮耀帶回台灣，寫下參加LLB世界次青少棒賽事第9冠的紀錄。

2023世界盃U18棒球賽由平鎮高中領軍，20人陣中還有北科附工、穀保家商、普門中學及漢彌爾頓中學等好手集結，預賽以8戰全勝之姿進入冠軍戰，最終中華隊以1比2敗給日本，榮獲亞軍。

張善政說，桃園市是國家棒球的基地，三級棒球都有好成績也是國人的驕傲，感謝桃園棒球總顧問張滄彬還有球員家長的大力支持，這幾場球員的表現，也讓國內外球壇認知台灣棒球很厲害，所有的球員在他心中就是冠軍，希望未來大家繼續努力。