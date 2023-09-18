新竹市政府今天發出聲明表示，無論自辦重劃或公辦重劃，皆為高虹安上任前核定的案件，市府依法行政，卻遭刻意扭曲為圖利建商，市府深表遺憾。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府提出發票證據，指與里奧行銷是買賣支出經費，卻被惡意不當影射。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市議會民進黨團18召開記者會，影射竹府萬聖節活動、水源自辦農村重劃案，指市府向建商靠攏一事，還要向竹檢遞交相關資料，對此，市府今天下午發出聲明指「全屬子虛烏有」，絕非事實，市府要嚴正駁斥。

市府聲明指出，高虹安上任至今，從未核定任何自辦重劃案，水源自辦農村社區土地重劃計畫書是於105年12月林智堅前市府時期即已核定實施，惟復於109年7月以該重劃案位於擬定新竹市都市計畫（頭前溪沿岸地區）主要及細部計畫（草案）範圍內，故通知暫緩辦理。

111年7月前市府先行通知溪橋重劃會續辦重劃，而水源重劃案於112年3月經都市計畫單位合法合規嚴格審查後，確認仍屬有效開發許可案件，因此通知重劃案續辦，對於民進黨團扭曲事實作惡意連結，市府深表遺憾並嚴正駁斥。

市府再次重申，「104年至110年間」，林智堅前市府便已核准富美、高峰、東光等3個自辦市地重劃計畫書（合計面積38.7公頃），核准及同意變更水源及溪橋2個自辦農村社區土地重劃計畫書（合計面積16.5公頃），並辦理2個公辦市地重劃案（合計面積3.4公頃），目前公辦重劃案都已辦理完成，5個自辦則都尚在工程預算書圖審查中。

市府表示，無論自辦重劃或公辦重劃，「皆為高虹安上任前核定的案件」，市府依法行政，卻遭刻意扭曲為圖利建商，市府深表遺憾，並呼籲有心人士適可而止，也呼籲議員做好查證工作，勿為政治鬥爭，以無證據之不當影射傷害新竹市政府團隊同仁，實有愧市民託付。

另，有關原興路312號旁預售建案封路部分，都發處表示，市府於今年3月15日接獲議員曾資程陳情後，立即請承造人拆除，並於隔日下午完成拆除，市府也呼籲曾資程不應為了打擊市府團隊，硬扭曲造謠成市府包庇建商，此行為已嚴重抹煞市府基層同仁努力與清白。

針對萬聖節活動，市府文化局則表示，該委託專業服務案於8月21日公告，8月29日開標，並於8月31日召開評選會議，經採購評選委員會評選後，由里奧整合行銷公司取得優先議價權。

因此案採購金額350萬，為公告金額以上採購案，因此依據政府採購法規定設置採購評選委員會，且外聘專家、學者評選委員人數超過1／3。

之後經過公告上網公開徵求承辦廠商評選，且採公平、公正、公開方式選商，並經會計及政風單位居間監辦，完全符合採購法相關規定，可受社會各界公評，呼籲有心人士勿捕風捉影，斲傷公務機關同仁名譽與士氣。

民進黨所稱特定媒體獨家報導之萬聖節標案內情，經查，該媒體所稱之爆料當事人早已於9月13日於臉書以「這是政論節目編劇寫的」公開駁斥該報導內容，民進黨團新聞稿所提已是明確造謠，企圖以假亂真、不當影射連結並訛傳，此舉相當不可取。

此外，綠營指控高虹安與里奧行銷於競選期間之關係，市府發言人徐千晴也嚴正駁斥，指高虹安於競選期間的競辦皆位於新竹市，從未有於新竹縣設立競辦一事。

與里奧單純為「支出經費」向該公司購買家具、招牌等物品，絕非民進黨議員與有心人士指稱收受政治獻金或租用新竹縣辦公室，完全是惡意不當影射，企圖羅織罪名，是非絕不可以這樣顛倒。