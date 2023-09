Taiwan's Path Between Extremes

The Kuomintang Presidential Candidate Lays Out a Plan to Avert War With China

台灣的中間路線:

國民黨總統候選人的兩岸避戰方案

By Hou Yu-ih

HOU YU-IH is the Kuomintang candidate for president of the Republic of China (Taiwan). He has served as the mayor of New Taipei City since 2018.

侯友宜為國民黨提名之中華民國(台灣)總統候選人,自2018年起即擔任新北市長。

台灣向以經濟發展、民主成就、高科技產業、及活躍的公民社會為世界所稱許。但外國媒體近年則以較為擔憂的方式提及台灣,台灣或將成為世界大戰的下一個引爆點、甚至如經濟學人雜誌提到台灣是地球上最危險的地方。北京日益增加的在言詞及行動上的強勢作為,加上兩岸之間欠缺溝通管道來緩解緊張,都使得許多人擔心台灣海峽的平衡將處於危險狀態。與此同時,我們看到台灣也面臨內部挑戰,如經濟轉型、少子化、能源與全球供應鏈重組等挑戰。

身為印太區域負責任的一份子,在我的領導下,台灣會以積極的務實主義(proactive pragmatism)來因應外部的情勢與內部的挑戰。強健的軍事能力有助嚇阻攻擊並降低台海戰爭的可能性;但與此同時和平也需要透過對話,我會在符合中華民國憲法及相關法律的前提下與北京進行建設性的互動。這樣的接觸有助於降低風險。世界不希望看到任何一方莽撞行事,而台灣也會避免採取極端政策。我們將與印太地區的夥伴們一起建構一個和平又穩定、有利於發展的未來,這就是台灣的願景。

★強健的國防

我在擔任警政首長的經驗是,面對對手採取攻堅和防守很重要,然而過程中談判也至關重要。放大到兩岸關係來看,我在台灣不斷強調兩岸和平,主張增加兩岸對話,但我相信有實力才有和平。我對於北京不排除武力統一的意圖不會存有不切實際的期待。最重要的還是要加強台灣的國防軍備,嚇阻北京動武。我的政策目標就是要打造精銳的國軍、強化國際合作,增加嚇阻能力,這樣才能保障台澎金馬的安全。

台灣面臨的國防安全威脅,主要是兩岸軍事戰力的對比持續向北京傾斜,且差距不斷擴大,使國軍要嚇阻共軍,與將共軍擋在台灣本島陸地之外的難度大幅增加。此外,共軍近年也大量派遣機艦對我實施「灰色地帶」行為,這些軍事與準軍事作為,也使發生意外、引發各方始料未及之衝突的風險暴增。

鑒於台灣與中國大陸軍事實力的差距,建構並維持有效的嚇阻是迫切的。首先,台灣要能夠建構創新及不對稱戰力,持續以創新思維,有效運用台灣所能掌握的武器與技術,透過出敵不意的手段,破壞資源相對豐沛的解放軍之能力,以提高發動戰爭的成本,降低其入侵的意願。我們也會持續盤點防衛所需,透過軍購來強化我們的力量。

其次,鑒於台灣近年面臨越來越多無煙硝味的「灰色地帶」行為威脅,未來我將責成相關單位結合國內資源,預先整理出共軍武力展示或「灰色地帶行為」升級情形的「預警系統」,並據以研擬各項應變計畫,因應北京的騷擾、滲透與挑釁。

第三,我將由政府組織改造著手,持續提升民眾的全民國防意識,直接於行政院下,設立內閣層級之「全民防衛動員委員會」,並由行政院副院長兼任主任委員,真正做到涉及多個中央部會業務的全民防衛動員政策統合工作。

第四,擴大與志同道合的夥伴合作,尤其要持續深化與美國之間的各項交流與合作,例如增進雙邊情報交換、推動與美國的常態性聯合演訓等,以增加與美國之間的「軍事互通性」。這樣的合作將有助於事態發生時國軍與友軍的協調性。

台灣海峽目前雖然沒有戰爭,但卻是一個衝突可能性急遽升高的不穩定現狀。嚇阻是台灣應對外部威脅的重要手段,也是我將持續強化的重點。但是保衛台灣的民主,並非單單只靠軍事嚇阻,兩岸之間的對話也是我們避免危機、維繫和平穩定的重要方式。

★精細的平衡

兩岸關係的穩定與和平,一直需要維持一個精緻的平衡。有關兩岸關係,我的立場是,依據中華民國憲法與增修條文來定位與推動兩岸關係。我支持合乎憲法的九二共識,這也是兩岸官方過去同意的對話基礎。

我堅持台灣的民主自由制度,「反對台獨」、反對中國大陸藉由其一國兩制來統一台灣,主張兩岸用「互不承認主權、互不否認治權」的模式維持官方互動,台灣的未來必須由台灣2,300萬人決定。

維持現狀是台灣主流民意,但目前的現狀可能令人擔憂,因為在民進黨政府任內,兩岸欠缺對話管道,造成實際的現狀,是一個朝向衝突發展的現狀,會把台灣推向戰爭邊緣。

鑒於過去七年兩岸關係持續緊張,我們必須坦承,兩岸不可能一下子回到過去的互動模式。我認為要堅持民主自由制度、強化國防軍備、嚇阻大陸動武、加強兩岸交流、降低兩岸衝突,讓台灣遠離戰爭。

在我擔任總統任內,我會努力維持台海和平與穩定,堅持中華民國主權獨立與自由民主制度;反對台獨;堅持兩岸歧異,未來應該用和平方式解決。這也是我的主要用意:「台海安定、台灣安全、世界安心」。

我會致力確保台灣的大陸政策不會冒進,同時要堅持自由民主的制度。我也會訴求兩岸應該先共同推進民主人權、互惠互信的積極主張。此外,國民黨一向認為台獨不僅違反多數民意,同時也無法與盟友和鄰國保持協調,更必然會破壞區域和平穩定。民進黨列在黨綱中的法理台獨主張,是不切實際而應竭力避免。更重要的是,我們絕不只是消極的反對中國大陸使用武力,而是強調謹慎地增進和完善台灣不對稱戰力,同時也透過保持兩岸對話避免誤判,化解危機。

據此,我提出三D戰略:嚇阻、對話、降低風險,來維繫台海安定與印太區域穩定。首先,嚇阻就是台灣必須提升自我防衛能力,結合創新思維與各方資源,備戰不啟戰,讓對手在軍事上無法樂觀,降低入侵意願,不輕易開戰,以實力確保台海和平與穩定。

在我執政期間,所有對話都須符合「中華民國憲法」和「兩岸人民關係條例」。在過去國民黨執政時代兩岸交流的成功經驗之下,就像是兩岸自1990年代起共同打擊犯罪的合作,其後匯積成2009年簽署海峽兩岸司法互助協議等。我會持續兩岸的溝通,同時避免軍事誤判。

兩岸間在功能性議題的持續互動將有助降低風險。我希望兩岸間建構有原則的互動關係,以「平等、善意、尊嚴」為基礎,真正做到「以交流增進理解、以實力確保和平」。透過兩岸中長期互動,我相信可以逐步降低兩岸敵意及衝突爆發的風險,避免兵凶戰危。

★台灣與世界

台灣是印太地區的重要成員,我主張台灣要成為本區域負責任的一份子。美台關係對台灣很重要,美國與其他志同道合的國家也是長期支持我們最重要的盟友,我國也謝謝美國歷年的軍售與國會通過、總統簽署的友台法案。美國與中華民國結束外交關係後,雙方實質關係持續增長。我要先向美國各界對台灣表示支持的友人表達感謝,也要為時時刻刻都在為中華民國而努力的外交人員加油!

我認為美台關係應該持續增進,包括政府間在各個議題上的互動,以及民間的交流與好感度。我歡迎「台美21世紀貿易倡議」,也希望美國協助台灣加入CPTPP、甚至是「印太經濟架構」。台灣未來會持續尋求與貿易夥伴推進貿易自由化,包括自由貿易協定的洽簽。

在國際參與方面,我堅持中華民國是主權獨立國家,如亞太經濟合作會議(APEC),我們就是與其他國家平起平坐的正式會員。在聯合國及其專門機構,國際社會也期待我們「有意義的參與」,也就是要能夠「實質、持續、及時、全面」參加這些國際組織,這對於台灣來說非常重要。包括以觀察員身份,參加世界衛生大會與參與國際民航組織及國際刑警組織大會活動等,這些都是在未來幾年間我們應該努力實現的目標。

面對快速變動的全球局勢與地緣政治經濟的挑戰,台灣不應退縮,而是應該積極彰顯與發揮台灣的優勢與影響力。我認為台灣在國際的重要角色包括:區域秩序與民主價值的維護者、科技創新與數位轉型的領航者、永續發展與綠色經濟的推動者、人道關懷與援外的貢獻者、兩岸和平的促進者、台海安全的捍衛者。

我不會將美國對台灣的安全支持視為理所當然,也不會成為麻煩製造者。在我領導下的台灣,將會致力扮演好「和平促進者」來降低風險。在中華民國憲法框架下,務實進行兩岸對話往來,創造和平的條件,進一步拓展台灣與美國及日本的實質關係。作為志同道合的夥伴,台灣與美國及印太區域國家之間的關係,仍然有許多可以持續增長的空間。未來我希望能與美國、日本、澳洲、韓國、印度、及東協國家等夥伴持續攜手合作。作為總統,我會信守我這一生不變的承諾,一定會守護好台灣的民主成果,確保和平穩定的台海與區域現狀。

★韌性之島

無論周遭情勢如何險峻,台灣也必須因應國內的問題。正如同許多國家一樣,疫情後的台灣仍面臨許多內部挑戰,而面對高度不確定性,如何建構台灣的韌性,也是我未來作為總統責無旁貸的義務。

首先,能源安全對我們的國家至關重要,而台灣作為島嶼,這個議題在封鎖或戰爭發生時尤其重要。台灣95%以上的能源依賴進口,再加上高科技產業需要穩定的能源供應,所以維持核能發電非常關鍵。建構台灣的能源韌性不僅是國家安全的考量,也是經濟發展的需求。由於民進黨的2025非核家園能源政策躁進且不切實際,我主張透過有序轉型,逐步調高綠能比例、降低對煤炭等化石燃料的依賴並強調節能、增加乾淨能源的占比,而核電將是朝向此一未來目標的重要過渡方式。唯有如此,台灣才能逐步完成2050零排放的目標。

我會務實地增加再生能源的運用,並在確保安全無虞下有效率地使用既有的核能。更重要的是,我也要重視有效率的節約能源及調節供需,包括投入節能、儲能、及智慧電網的建構,確保供電充足及穩定,並逐步調高綠能的配比。

台灣是全球半導體產業鏈的重要成員,而強化台灣的產業鏈韌性也是我執政後的重點。台灣海峽是全球貿易的重要樞紐,在後疫情時代國際經濟情勢已然轉變的情勢下,全球供應鏈不能只思考效率與成本,而必須認真考慮製造與運輸風險等議題。美國的友岸外包政策,希望提升全球供應鏈強化面對突發事故時的承受及應變能力,台灣可以在其中扮演好積極角色。未來台灣各種產業、包括半導體產業基於全球布局,也會積極前往友善國家投資、生產或研發。至於因產業性質或規模而無法對外投資的產業,政府將持續輔導其升級並強化與海外台商的連結,促成各產業一起成長,才能有利台灣的經濟發展。

與此同時,在面臨網路安全威脅時,政府也應透過立法及與公私部門合作等方式,強化台灣的網路韌性,確保無論是天然災害或戰爭時,我們的指揮鏈以及通訊不中斷。

台灣也面臨與經濟先進國家一樣的少子化問題、勞動力減少的壓力。我主張要進一步讓青年的服役與就業相結合,自2019年以來,新北市就透過與廠商合作的方式,成功協助屆退役男順利就業。這樣的經驗可以持續推廣至全國。另外,居住正義、教育政策、產學落差、托育政策等,甚至較少被提及的工作壓力等,也都是青年關注的議題。我會持續與青年及社會溝通,讓台灣社會持續朝向正向發展。

作為新北市長與總統候選人,我是長期為國家政府所培養出來的公職人員,堅信一定要為台灣民眾的福祉努力。務實主義就是我的座右銘,而我被人民所信賴,認為我擁有良好的決策及強大的執行能力。未來我也會確保台灣與國際社會站在一起,共同促成印太地區的和平、穩定與發展。