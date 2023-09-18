新北市議會民進黨團今（18）召開記者會，踢爆新北市祕書處長饒慶鈺全程隨行國民黨總統參選人侯友宜訪美，新北市政府祕書處回應饒慶鈺是個人休假，其休假期間所從事活動，非屬公務行程。

新北市府副發言人羅婉庭今表示，要民進黨不要為選舉傾全黨之力，要民進黨把心力放在過期蛋流向。

羅婉庭說，民進黨放任一籃又一籃的過期蛋囤積且恐流向不明，漠視全台嚴重的食安疑慮，反將精力花在動員全黨之力攻擊赴美進行台美交流的侯友宜，企圖轉移焦點、文過飾非。

羅婉庭指出，民進黨對過期蛋的護航超乎想像，「居然毫不在意到底有多少過期蛋流入市面，是否有流入孩子們的營養午餐？是否有讓國軍弟兄吃下肚？民進黨不監督中央政府查，新北來查！」

羅婉庭說，新北市衛生局除函請農業部儘速責請中央畜產會提供進口蛋品供售流向，以利地方稽查，並會同消保官持續於賣場超市、超商及雜貨店等通路端查核生鮮蛋品，持續清查轄內蛋製品加工廠及餐飲烘焙業者，為食安把關。

羅婉庭強調，食安重如國安，是人民最關心的事，執政黨卻放空城全員逃走中，紛紛投入黑侯產業鍊，「連開記者會進行政治攻擊，連侯友宜市長出訪新加坡越洋責成警察局長全力維護治安的電話都一再誣陷成打假電話」。

羅婉庭認為，民進黨極盡抹黑，卻漠視進口過期蛋，「至今百姓等不到一句道歉、只看到牽拖耍賴，如此失職失能，實在讓人民忍無可忍」。