目擊者表示，準軍事部隊今天連續第2天攻擊正規軍總部，蘇丹首都喀土穆烽火四起。蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）與正規軍交火至今已持續6個月。
不願透露姓名的喀土穆（Khartoum）居民告訴法新社：「正規軍總部周圍目前正在發生衝突，並動用了各種武器。」
喀土穆南部的目擊者表示，軍隊用大砲轟擊準軍事組織「快速支援部隊」的基地時，他們聽到「巨大的爆炸聲」。
目擊者還說，中部城市奧比德（El-Obeid）也發生了戰鬥。
44歲的穆罕默德（Nawal Mohammed）表示，準軍事組織「快速支援部隊」和正規軍昨天與今天的戰鬥，是「戰爭開打以來最暴力的一次」。
穆罕默德說，她的家人雖然住在距離最近的衝突地點至少有3公里遠的地方，但爆炸威力「撼動門窗」，喀土穆市中心的幾棟建築物起火燃燒。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120918
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