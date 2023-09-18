目擊者表示，準軍事部隊今天連續第2天攻擊正規軍總部，蘇丹首都喀土穆烽火四起。蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）與正規軍交火至今已持續6個月。

不願透露姓名的喀土穆（Khartoum）居民告訴法新社：「正規軍總部周圍目前正在發生衝突，並動用了各種武器。」

Sudan's paramilitary forces attacked the army headquarters in Khartoum. A fire also broke out in the landmark Greater Nile Petroleum Oil Company Tower, according to media reports. pic.twitter.com/7VszmGgRTP — DW News (@dwnews) September 17, 2023

喀土穆南部的目擊者表示，軍隊用大砲轟擊準軍事組織「快速支援部隊」的基地時，他們聽到「巨大的爆炸聲」。

目擊者還說，中部城市奧比德（El-Obeid）也發生了戰鬥。

44歲的穆罕默德（Nawal Mohammed）表示，準軍事組織「快速支援部隊」和正規軍昨天與今天的戰鬥，是「戰爭開打以來最暴力的一次」。

穆罕默德說，她的家人雖然住在距離最近的衝突地點至少有3公里遠的地方，但爆炸威力「撼動門窗」，喀土穆市中心的幾棟建築物起火燃燒。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120918