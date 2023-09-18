美國聯準會、英國央行和日本央行都將在本周召開貨幣政策會議，聯準會還將發布最新的經濟、通膨與利率預測。

上周五路透社報導，台積電已經通知荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）等主要供應商延後交付高階晶片製造設備，因為這家全球最大晶圓代工廠對客戶的需求越來越感到不安。

台積電表示，公司對市場傳聞不予置評。

台積電總裁魏哲家7月時曾表示，經濟環境轉弱、中國復甦放緩以及終端市場需求走軟都使客戶變得更加謹慎、更加留意庫存控制。

受到該消息打擊，上周五美股主要指數全面收黑，科技股和晶片股表現尤其疲弱，那斯達克跌1.56%，費城半導體指數重挫3.01%，台積電和日月光ADR均跌逾2%。

這波賣壓在周一漫向了亞洲股市，台積電下挫3.23%，拖累台北股市大跌1.32%。恆生科技股指數暫跌1.53%，中芯國際重挫4.2%。

在歐洲方面，受台積電利空消息打擊，艾司摩爾、ASM國際、荷蘭貝思半導體（BE Semiconductor）、德國半導體工業設備商艾思強（Aixtron）等歐洲晶片設備股上周五重挫，周一能否止血仍有待觀察。

「底特律三雄」通用、福特和克萊斯勒母公司Stellantis旗下部分工廠同時罷工的行動進入第4天，一旦罷工潮擴大或延長，恐將加劇對晶片需求的擔憂。

由於在最後一刻仍無法達成勞資協議，全美汽車工人聯合會（UAW）周四宣布午夜起在「底特律三雄」的三座工廠同步發動罷工。UAW工會將有12,700名工人參與這次罷工，受到影響的工廠為福特位於密西根州韋恩市（Wayne）Bronco組裝廠、通用位於密蘇里州溫茨維爾市（Wentzville）的中型皮卡車組裝廠，以及Stellantis位於俄亥俄州托萊多（Toledo）的吉普車組裝廠。這三座工廠對於「底特律三雄」最賺錢的汽車生產至關重要。

UAW主席Shawn Fain並表示不排除罷工行動擴大到其他工廠，「如果我們需要卯足全力，我們會這麼做的」。