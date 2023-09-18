KKBOX確定在台灣掛牌上市(IPO)，所屬母集團科科科技KKCompany Technologies宣布獲得包括中華電、趨勢科技與台灣大Pre-IPO輪4000萬美元資金挹注，由於台灣大、中華電同為台灣電信三雄，故是否會有另闢戰場較勁的意味，林之晨表示，目前中華電用戶逾千萬之多，台灣大則有700萬多戶，雙方客戶重疊性極低，所以台灣大、中華電在此串流領域並不會有所衝擊。

林之晨表示，音樂串流在全球已經蛻變成熟成產業，很多人都有在使用，所以與其競爭、消耗彼此資源，不如合作，讓產業達到更大規模。KKBOX是一個瞄準全球的音樂串流平台，要力拚形成一個更大的串流平台，需要最豐富的內容，所以比起競爭，不如結合資源更有利於可以結合資源可以分庭抗禮。台灣大10月底之後就會和用戶開始改成推廣KKBOX，年底前會積極幫用戶升級。至於員工部分，林之晨表示，MyMusic員工都會收到KKBOX的全員留任至計畫。

目前台灣大MyMusic用戶約500~600萬戶，其中付費用戶數約10萬。另外，目前因為在電商平台momo 每月滿額5000元可以免費聽MyMusic一個月，目前這方面細節還談，但應該有機會會延續下去。