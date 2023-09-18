黃啟峰指出，光洋科以往下半年營運會優於上半年、約45％比55％，惟目前客戶急單頻率仍偏高，顯示市場需求無法完全掌握，故預期下半年營運與下半年相當、明年上半年持平。但至少已不再繼續惡化，已見到產業朝健康方向好轉跡象，顯示未來需求動能可望恢復。

光洋科2023年上半年合併營收105.95億元，年減27.41％、為近4年同期低。營業利益4.74億元，年減達50.72％、為近4年同期低。不過，受惠業外顯著轉盈挹注，歸屬母公司稅後淨利6.16億元、年減16.23％，每股盈餘（EPS）1.04元。

光洋科前8月自結合併營收142.4億元、年減達23.86％，續處近4年同期低，但衰退幅度較前7月26.23％持續收斂。其中，貴金屬材料營收109.42億元、年減達26.5％，工繳營收33.03億元、年減13.54％。

黃啟峰說明，公司的銷售模式包括含採購貴金屬的「含工帶料」及純加工2種，由於採購貴金屬會受客戶所需來料多寡、國際報價變動等因素影響，因此以純加工的工繳業務較能反映實際獲利狀況。

展望後市，由於晶片複雜度提升，帶動材料需求成長，市場研調機構IC Knowledge預估，全球半導體業靶材市場規模將自2020年的13.05億美元增至2027年的22.37億美元，年複合成長率（CAGR）8％。

同時，雲端時代使數據爆炸性成長，帶動大容量硬碟需求持續提升。黃啟峰指出，傳統硬碟（HDD）的低成本、大容量特性，與具高性能的固態硬碟（SSD）為高度互補、而非相互取代關係，在成本誘因下，未來10年數據中心或企業伺服器客戶仍會傾向使用傳統硬碟。

而鎵、鍺等稀有金屬為半導體關鍵材料，最大生產國的中國大陸8月啟動出口管制，相關原料供應出現潛在風險，使循環經濟應用漸獲重視。黃啟峰指出，光洋科具稀有金屬回收再製能力，有助降低供應不確定性，已接獲日本客戶詢問合作可能，為未來另一成長商機。

整體而言，在電子產品愈趨複雜、需要更多合金材料及創新解決方案，以及在地供應的重要性持續提升、產業愈趨重視循環經濟等3大產業趨勢下，黃啟峰認為可望驅動光洋科未來營運成長，未來將聚焦半導體、資料儲存解決方案2大產業布局，擴大市占率以增添動能。