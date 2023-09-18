近年詐騙活動愈加猖獗，各種不同形式的詐騙手法層出不窮，往往造成民眾重大財產損失，嚴重戕害社會治安，為更廣泛地傳播反詐騙信息，花蓮警察局鳳林分局近日成立識詐明星隊，廣邀藝人拍攝識詐宣導短片，

繼前幾次廣受大眾好評，本次特別邀請到花蓮子弟，並在著名八點檔《市井豪門》中飾演羅彥彬一角的知名藝人劉至翰，協助拍攝「假投資真詐騙」手法宣導短片，詳細講述詐騙的手法，並提供實用的防範建議，以提高公眾對詐騙的警覺性。