農業部日前稱巴西蛋有噴膜塗蠟等延長保存期限，但衛生局稽查發現未有塗蠟等延長保存期限作為，今日再有媒體報導台農的巴西蛋確實「沒有塗蠟」，但外界好奇「噴膜」與「塗蠟」到底有什麼不同？農業部次長陳駿季表示，「噴膜」與「塗蠟」都是延長保存期限的方式，外界其實不太需要糾結這個。

根據農業部內部報告指出，下架的台農巴西蛋並沒有塗蠟作為，以巴西為例，巴西從生產到包裝後全程冷鏈運輸到台灣，經巴西來原場評估運輸過程全程冷鏈與包裝完整性，保存期限分90、110、120天。

然而農業部日前記者會上說巴西蛋只有噴膜而非塗蠟，外界質疑兩者究竟有何差別？

陳駿季解釋，不同國家對出口雞蛋的延長保存方式都不同，這次的巴西蛋沒有塗蠟而是用噴膜處理，噴膜像是使用礦物油、食用油等；塗蠟則是以釉蠟、水蠟等，簡單來說就像是給汽車打蠟。

陳駿季說，雞蛋保存期限最重要的關鍵還是冷鏈條件，無論噴膜還是塗蠟都是為了保護蛋，外界其實不用太糾結。