「永續生活離你我很近」信義房屋社區一家全民社造行動計畫串聯在地力量，發展永續旅行，由熊與貓咖啡書房創辦人林德俊帶路，連接台中桐林社區、光復新村等農業、生態保育、歷史文化在地能量，許多遊客透過實地走訪發覺「原來動物與人類真的能共生共好」，藉由實地探索有感社區營造的重要性。

熊與貓咖啡書房自2016年起，從打造漂書站開始，連續7年獲得信義房屋社區一家全民社造行動計畫幸福社區類楷模獎支持。2022年更以「來去咕咕村：貓頭鷹里山生態故事屋營造計畫」將社區一家的理念引進台中桐林社區。

台中桐林社區盛產龍眼、荔枝、蜂蜜等農產品，不過常年因為農業種植，破壞領角鴞棲地，原本在山林間常見的領角鴞銷聲匿跡，台中桐林發展協會理事長江榮富與執行長林淑鈴20年前開始復育之路，組成咕咕巡守隊，自2003年將一個個復育領角鴞的人工巢箱吊掛在樹上，並進行生態調查，也教育當地農民在耕作的過程中，可以賦予友善環境理念。

林淑鈴表示，桐林社區因為人口老化、年輕人外流，缺少人力可以協助復育事務，是社區一直以來從事社區營造最大的痛點，所幸有熊與貓咖啡書房將美學、行銷理念帶入桐林社區，並介紹信義房屋社區一家計畫，讓更多人一起協助社區事務，擴大影響力，讓更多民眾看見地方生態之美。

台中桐林社區以種植龍眼為主，但卻因農業影響貓頭鷹棲地，近年來致力復育，讓人與貓頭鷹共生共好。(圖/信義房屋 提供)

信義房屋表示，桐林社區多年努力，也吸引了野生動物保育站的進駐，成立「貓頭鷹戶政事務所」，讓社區與環境共存，更藉由環境保育吸引遊客前往，形成善循環，讓生態成為經濟模式的重要環節。

而台中光復新村本是省政府的眷屬宿舍，住戶最多時達到四百多戶，擁有臺灣第一座雨水、汙水分流的下水道系統，在都市建築上具有特殊意義，更是台中第一個被指定為文化景觀的眷舍聚落，台灣花園城市協會於2012年與2015年獲得社區一家計畫支持，閒置空間得以讓創業青年進駐，活化為咖啡廳、手作工坊、文創小店，老樹也得以活化，許多遊客特地來拍照打卡，或是到眷舍裡喝杯咖啡，遙想過去居住情景，感受悠閒午後。

愜意的生活環境來自背後有一群默默致力於社區營造的人，信義房屋表示，創造與環境共享共好的生態循環經濟為重要的議題。信義房屋「社區一家計畫」為國內單一企業支持最久、投入金額最多的社區營造計畫，而透過讓更多民眾體驗永續生活，更能認同社區營造團隊的用心，提升整體環境永續意識。