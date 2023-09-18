2024大選備受各界關注，國民黨台北市立委參選人、市議員徐巧芯今（18）日在臉書發文，公布先前檢舉民進黨台南市立委賴惠員中正大學政治研究所碩士論文抄襲的結果，為「確實有瑕疵」，並笑稱賴世「政壇怪盜基德」。賴惠員回應，審查結果沒有影響論文研究的最後結果，呼籲選舉操作可休矣。
賴惠員指出，中正大學學倫會的審查結果，明顯證明賴惠員這篇論文非關抄襲，也無影響論文研究之最後結果。
賴惠員表示，該篇論文是本人親自以田野調查方法，將所獲得之資訊進行質化分析所得，在進行質化分析時，勢必會引用前輩、專家的架構，以及相關論點作為各種輔助，以便檢視本人所取得之調查內容，她在研究當時，有將參考內容之出處附在文末，唯內頁註釋不盡詳細羅列，但絕不影響論文的結果。
賴惠員強調，學術倫理有其依據，並不是少部份沒有引注資料就可全盤抹黑為抄襲。針對因為有心人士的政治操作，導致母校中正大學學術地位遭受不必要的攻擊而深感歉意，希望政治口水至此適可而止、選舉操作更可休矣。
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