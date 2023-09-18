國立中山大學化學系研究圖隊透過全球首創的催化技術，成功製備關鍵分子結構「吖丁啶」（Azetidine），未來可廣泛應用在藥物研發、合成領域，造福黑色素瘤、高血壓、類風濕關節炎等患者。該研究成果榮登國際權威化學期刊「美國化學會期刊」，瑞士著名藥廠也主動邀約團隊合作研究。

在藥物研發領域，科學家運用實驗技術與電腦模擬工具，預測最佳的藥物分子結構。其中，「吖丁啶」（Azetidine）的分子結構不僅能夠增強藥物的療效，更能減少副作用，被認為是新一代藥物研發的重要關鍵。

廖軒宏表示，利用傳統的合成方法製造「吖丁啶」並不容易，需要使用一些會對人體、生態有害的化學物質，過去難以應用在藥物研發上。

研究團隊嘗試透過「二合一型催化劑」來同時進行極性反應和自由基反應，以少量的市售二溴化鎳試劑並提供鎳金屬與溴陰離子兩種催化劑，透過「極性—自由基接力催化策略」合成「吖丁啶」，產率高達97％。

廖軒宏指出，未來「吖丁啶」可應用在治療不能手術切除或轉移型的黑色素瘤，甚至是降血壓藥物，針對中、重度類風濕關節炎的藥物研發也有幫助，造福更多患者。

由於目前吖丁啶在藥物合成上仍有許多難題，廖軒宏強調，未來計畫利用光和電這兩種綠色能源技術來攻克難題，並期待通過永續化學的方式，推動藥物研發的改革與進步。

中山大學化學系系主任李志聰表示，這項創新研究有助於未來藥物的開發，可促使「吖丁啶」在藥物設計中的應用更加廣泛。目前這項研究成果已引起全球許多研究團隊的注意，瑞士著名藥廠也主動邀請團隊進行深度交流。