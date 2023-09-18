苗栗縣長鍾東錦夫婦和武漢市副市長張忠軍（右）合影留念。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣參訪團赴大陸湖北省展開現代農業產業發展交流，18日在武漢市登場， 縣長鍾東錦率縣內各界重要人士出席，一方面增進兩地互相了解，強化雙方在農業領域的合作，同時也建立合作平台，不僅在農產的品質、銷售及休閒農業緊密合作，尤其對盛產期採購苗栗縣優質的文旦柚和芋頭等農特產品，落實互惠互助原則，共創互利雙贏局面。

縣府農業處指出，參訪團抵武漢時，先前往江夏區考察小朱灣美麗鄉村休閒農業，由武漢市副市長張忠軍、農村農業局副局長楊澤敏及湖北省台辦副主任邢軍志陪同，實地參觀與專業解說，汲取當地休閒農業經營管理的成功經驗，作為苗栗縣11大休閒農業區經營輔導的借鏡。

隨後，在鄂台現代農業產業合作交流會中，各級農會代表也與武漢方面建立共識與默契，讓苗栗的農漁水產品，能建立正常而暢通的銷陸管道。鍾東錦表示，湖北產業發展交流可說是兩岸城市交流最佳典範，在秉持互信、互惠、互利的原則上，全力推動湖北產業發展與苗栗農漁業及休閒農業各領 域的實質交流，都得到實質的助益。

鍾東錦說，這兩天參訪期間，發現武漢地區的農業產業快速發展，很多值得苗栗學習的地方，未來可以加強彼此交流互動，而武漢地區人口稠密，是一重要的消費城市，未來對接交流及採購苗栗地區的文旦柚、芋頭及農特產品，一定可以打開更大的市場商機，而此行也戮力達成預期目標，隨行的青農和各級 農會幹部，獲悉佳音都非常開心。