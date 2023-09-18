43歲張女士椎間盤突出壓迫到左側坐骨神經，經單通道脊椎內視鏡椎間盤切除手術，僅開1公分傷口就成功移除椎間盤獲大幅改善。（長安醫院提供／潘虹恩台中傳真）

43歲張女士從事文書工作，平時久坐常感腰酸背痛，近期更發現左側臀部到小腿後側嚴重庝痛，診斷出椎間盤突出壓迫到左側坐骨神經，經單通道脊椎內視鏡椎間盤切除手術，僅開1公分傷口就成功移除椎間盤獲大幅改善。

張女士說，大約1年前坐骨神經痛發作，症狀減輕後還是感到輕微疼痛及麻木，陸續接受復健及藥物治療。未料1個月前，突然劇烈疼痛到不得不前往急診打止痛針，檢查得知腰椎第5節及薦椎第1節之間的椎間盤突出壓迫到左側的坐骨神經。

長安醫院骨科醫師喻大久表示，通常在嚴重椎間盤突出引起肌力減弱及無法忍受的劇烈疼痛，或者症狀超過3個月未改善會需手術介入。如果椎間盤突出超過半年，突出的椎間盤逐漸硬化，手術移除的難度也會上升。張女士的椎間盤新舊都有，因此手術過程中需要花費更多時間徹底清除硬化的椎間盤突出。

喻大久進一步解釋，此次採用「單通道脊椎內視鏡椎間盤切除手術」僅用了1公分的傷口就成功移除突出的椎間盤。相對於傳統手術，此手術不僅傷口小，也提供手術醫師清楚視野，減少對周圍肌肉的損害，較不容易誤傷神經，因此患者術後無需復健，並能快速康復。

張女士在手術後隔天就不需助行器即可下床行走，觀察1天即出院返家，術後2周回診追蹤時症狀明顯改善，不再感到疼痛，僅在觸碰左腳掌外側時有輕微麻木感，相較於手術前覺得輕鬆許多，也期待神經能再繼續修復。

喻大久醫師，神經症狀改善平均程度約是9成左右，愈早手術改善程度愈多。若神經壓迫愈嚴重且時間愈長，可能會導致神經病變，延長手術後神經修復所需要的時間。不過卻有不少患者因手術卻步喪失治療先機，脊椎微創手術和脊椎內視鏡手術為患者提供另種安全有效的治療選擇。