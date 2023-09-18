美時表示，此款505b(2)藥品是以Neurontin膠囊300毫克和Neurontin膜衣片600毫克為基礎所開發的緩釋型配方，用於提供帶狀皰疹後神經痛(PHN)患者長效緩解的藥品。Gabapentin ER於2023年3月取得南韓食品藥物管理局(MFDS)審查核可，透過美時與Adalvo的緊密合作，以非凡的效率於南韓正式上市。

根據2022年IQVIA的統計數據，Gabapentin類產品在全球市場價值高達12.4億美元，在韓國的總銷售額估計約達3,600萬美元。Adalvo執行長Anil Okay表示，此次與美時的合作不僅充分發揮了雙方共同的專業知識，更貫徹了我們在藥品創新方面的共同承諾。這次的藥品的上市，不僅突顯了我們致力於提供患者有效治療方案的決心，同時也彰顯了Adalvo與美時優異的合作效能，共同為全球患者提供寶貴且容易獲得的藥物，奠定了堅實的基礎。

美時總經理Dr.Petar Vazharov表示，眾所期待的Gralise ER(持續釋放劑型)已在南韓正式上市。此款產品的推出不僅顯著強化了美時在韓國神經學領域的產品組合，更展現了美時能布局更多創新與高進入門檻產品組合的能力。這也代表著美時轉型的重要里程碑，從亞洲一家專注於學名藥的公司，成為一家擁有多元產品組合，包括學名藥、品牌藥、新成分新藥、505b(2)等其他困難藥品的全球製藥平台。