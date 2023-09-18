7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈持續領先同業創新服務，自2014年起以會員、點數、支付三大策略，持續跨海內外、跨產業、跨通路策略結盟，積極拓展點數生活應用與市場流通性，不論是銀行、百貨、餐飲、高鐵、航空、點數、飯店、加油站、旅遊平台、共享汽機車平台、etag等，OPEN POINT會員都可以享有專屬服務，海內外至今已有300大品牌通路、48萬家特約商店成為OPEN POINT生態圈的一份子，共同服務1,650萬會員，持續讓點數好集、好用、好生活，1點等同1元現金，可跨20大通路當現金折抵消費，更藉由OPEN POINT APP即可兌換上百款跨通路、跨海內外平台商品與服務，持續架構超越會員期待的生活型服務平台。

響應財政部政策、提高雲端發票使用率，7-ELEVEN發揮通路影響力，自2020年7月自創OPEN POINT APP發票日誌服務，能跨集團11大通路消費直接存入OPEN POINT會員載具，提供統一發票「消費管理」、「自動對獎」、「智能兌獎」三大服務，會員僅需於購物時開啟OPEN POINT APP會員載具存入發票，即可享有自動對獎、中獎通知推播、中獎發票就近到7-ELEVEN列印與兌換、APP線上預約超值商品兌獎等一站式數位便民服務，服務累積至今已吸引超過23.2億人次使用、節省列印紙張數等同減少砍伐2.3萬棵樹木，更協助會員對中超過52.4億元財政部中獎發票獎金。

統一超表示，7-ELEVEN創新推出的「OPEN POINT會員載具雲端發票抽獎活動」，將於11月17日當天開獎，預計以2023年9-10月期間消費存入OPEN POINT會員載具的雲端發票為抽獎券，將抽出10名會員各贈送10萬點OPEN POINT點數、3萬名會員各贈送100點OPEN POINT點數，符合活動資格並抽中大獎的會員將可獲得10萬點OPEN POINT點數，抽中100點OPEN POINT點數的會員請留意OPEN POINT APP個人訊息推播中心，點數將陸續自動存入會員點數帳戶，獲得點數可於半年之內跨20大通路當現金花、就近6,800家7-ELEVEN繳納水電費、電信費等超過20種代收帳單，更持續擴大點數跨海內外、跨產業、跨平台結盟合作夥伴，讓點數好集、好用、好生活，持續架構超越消費者期待的生活服務平台。