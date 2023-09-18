國民黨立委參選人李明璇、陳美雅、高市議員邱于軒、國民黨市黨部發言人莊為傑今開記者會痛批，針對進口蛋爭議，民進黨從中央到地方毫無作為，只忙著選舉、派系及權力鬥爭，影響台灣人民食安健康。（柯宗緯攝）

農業部長陳吉仲傳出「被辭職」，國民黨高市黨部今（18）日下午舉行記者會「溜之大吉，大局為仲？一切都賴不吉！」，不滿陳吉仲爭議性如此大，卻被慰留，難道政府要與人民對幹？而針對新北查出巨量過期進口蛋，倉儲人員辯稱這些只是｢南部倉儲放不下的」，藍營也要高雄市長陳其邁硬起來全面稽查，捍衛民眾食安權利。

「政府失能裝混蛋！民眾自己抓壞蛋！」國民黨立委參選人李明璇、陳美雅、高市議員邱于軒、國民黨市黨部發言人莊為傑今開記者會痛批，針對進口蛋爭議，民進黨從中央到地方毫無作為，只忙著選舉、派系及權力鬥爭，影響台灣人民食安健康。

高市議員、立委參選人陳美雅質疑，為何進口雞蛋可隨意更改標註、變造日期，農業部與食藥署失靈了嗎？當初有多少人受騙，買了多少壞蛋、吃下肚？針對農業部說進口雞蛋不會流進市場，結果被桃園市衛生局立馬打臉，查出早有進口蛋賣進早餐店。

陳美雅質疑，高雄市政府怎麼還悶不吭聲，並怒轟高雄市所有民進黨立委，為什麼沒有半個人敢出來監督？而副總統賴清德忙著選總統及輔選，只會躲在背後，也該出來說清楚講明白。

陳美雅進一步表示，陳吉仲昨天請辭，第一時間竟是前院長蘇貞昌出來滅火，說陳吉仲沒要下台，院長到底是蘇貞昌還是陳建仁？蘇還意有所指「還沒辭就有人急著放話」，不免讓人質疑，這是民進黨內部的派系鬥爭嗎？

高雄立委參選人李明璇也指，桃園查獲進口散蛋賣到早餐店去，新北、台中、台東政府都啟動稽查，另外新北查到巨量過期雞蛋，員工稱「在南部倉儲放不下」，所謂南部是否在高雄？「陳其邁你不是說你是暖男嗎，現在你是不是變成軟男？」，希望能主動全面稽查爭議蛋的流向。

邱于軒今早已行文到衛生局要求主動稽查新北這批巨量逾期蛋流向，她狠酸，高市衛生局睡著了嗎？台北、桃園、台中的衛生局都跨縣市動起來，展開稽查，但高雄卻不積極；今年過年，衛生局跑去新樂街稽查違法賣魔芋爽、螺螄粉，說要重罰業者最多300萬，反觀對於爭議蛋的態度卻大不同。