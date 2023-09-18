國民黨台北市議員、立委候選人游淑慧18日於臉書貼文痛批農業部持續護航超思、巴西雞蛋及進口專案等，硬挺農業部長陳吉仲免辭。她在貼文開頭題詩「清德太子英女皇 建仁院長昌垂簾 天子寵臣吉仲隱 壞蛋混蛋全都在」，批評綠營將攸關食安、民生經濟的議題演成宮鬥大戲。

游淑慧表示，整起雞蛋事件中有「超思」、「巴西雞蛋」及「雞蛋進口專案」3個主要元素，她說，超思事件喚起民眾相對剝奪感，批評老百姓努力賺錢，官員卻靠蛋荒賺錢。而巴西雞蛋則喚起民眾食安意識，如桃園的越式法國麵包，有沙門氏桿菌汙染的蛋黃醬及逾期過期卻被說成標示不實，但散裝混蛋卻早已流入市面。

游淑慧指出，在進口的1.4億顆蛋中，實際洗選上市卻不到2成，其中有4成必須銷毀，還有3000多萬顆庫存滯銷，而可能有8000多萬顆最終面臨銷毀命運。她痛批，若是發生在私人企業，「開除100次都不為過」，甚至已經被移送法辦，但執政黨卻反告質疑他的人。

游淑慧說，陳吉仲這種敗票破口，可能就是政黨輪替推手，而已經離職的前行政院長蘇貞昌卻冒著干政的忌諱，儼然「地下院長」插手相救，她質疑，或許陳知道太多，水深之處，有難以想像的大魚。