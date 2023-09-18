列車展示館內部施工。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

客委會斥資10億元辦理苗栗火車頭園區興建計畫，第2階段工程包括轉車台大廳、列車展示館、投煤練習場、記憶通廊及文物故事館等項目，目前進度8成多，預計年底前完工，最快明年6月連結第1階段願景館、文創小鋪、主題餐廳等設施一同開園營運。

苗栗縣府文化觀光局長林彥甫表示，興建計畫由內政部營建署負責代辦工程，該工程第1階段去年10月29日完工，第2階段則在去年6月20日開工，該階段施工項目包含轉車台大廳、列車展示館、投煤練習場、記憶通廊及文物故事館等項目，預計年底前完工。

目前第2階段工程正在施作中，截至112年9月中旬，預定進度86.08％、實際進度86.09％。其中，轉車台大聽正進行玻璃帷幕骨架及金屬屋頂下層板等安裝作業，列車展示館則進行機電管線、輕隔間牆及帷幕骨架等施作項目，而其它區域的工項如鋼筋綁紮、混凝土澆置及牆面砌磚、粉刷打底等項目正陸續施作中。

林彥甫說，未來完工後，遊客不僅能在園區內欣賞到精彩有趣的火車頭文化，還能觀賞融合科技與客家特色等元素的光影展演與藝術展品，甚至能親身體驗投煤與模擬駕駛列車等鐵道設施，盡情沉浸於充滿魅力的鐵道文化饗宴之中。