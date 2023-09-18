日本外務大臣上川陽子今天上午從日本羽田機場出發，前往美國參加聯合國大會，將在日本時間19日上午跟美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會談。
日本放送協會（NHK）、共同社報導，兩人將首度實體會談，並再度確認以日美同盟為基礎的合作。
上川18日至22日訪問美國紐約，計畫在日本時間19日上午跟布林肯會談，以及出席七大工業國（G7）外長會議。
日本身為七大工業國（G7）輪值主席國，預料在成員國外長會議中，將針對俄羅斯入侵烏克蘭、中國動向等議題交換意見。
此外，上川也計畫在訪美期間分別跟英國外交大臣柯維立（James Cleverly）、法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）等人會談，以及跟國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）會面。
另外，上川也將與德國、巴西、印度舉行4國會談。
上川14日曾表示「將在聯合國這個大舞台彰顯日本的存在感，盼跟各國建立信賴關係」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1120918
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