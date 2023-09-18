農業部長陳吉仲。（中時資料照）

農業部長陳吉仲近期因巴西蛋相關爭議被罵翻，就連資深媒體人周玉蔻都稱，陳的治理能力太差。對此，前立委郭正亮除爆料，農業部內部確實有人不喜歡陳吉仲，所以故意不告訴他真相，導致他不斷犯錯，也預言，陳吉仲還會掀起一波新的仇恨值，因為他至今都沒對這次的爭議道歉。

周玉蔻昨（17）日在臉書發文表示，陳吉仲的品行沒有問題，專業也很受肯定，但他的治理能力太差，領導威望不足，當初堅持用他的人，愛之害之，「辭了，又慰留下來，更是麻煩」。而今針對行政院前院長蘇貞昌批評陳吉仲請辭傳聞一事，周玉蔻今再發文表示，「不在其位、不謀其政」，蘇應該自重，面對網友質疑，為何蘇不能發表意見、非要陳吉仲走不可？她則回覆「沒做過院長，但是知道卸任後不宜指指點點」、「陳吉仲的危機處理能力一蹋糊塗」。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，針對陳吉仲的問題，周玉蔻「難得說出真理」，郭指出，有聽聞農業部內部人員很不喜歡陳，所以故意不告訴他真相，在沒能力統御農業部，又無法得知訊息的情況下，導致陳不斷犯錯。

郭正亮直言，這次巴西蛋事件相當荒唐，出現了如雞蛋保存期限有多種說法、已流入市面的巴西蛋下落不明等，他預言，這次事件的善後相當麻煩，且陳吉仲還會掀起一波新的仇恨值，因為他不僅沒道歉，還在說「進口蛋政策效益大於成本」。