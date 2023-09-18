新竹市政府提出發票證據，指與里奧行銷與高虹安競選期間是買賣支出經費，卻被惡意不當影射。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市議會民進黨團18日指控承攬萬聖節活動的里奧行銷公司與近期剛重啟的水源重劃案委託建築公司營登地址都一樣，由於其中涉及百億利益，懷疑其中有貓膩；里奧行銷則是大為喊冤，指其合法投標、幫建築公司行銷，何錯之有？直指綠營顛倒是非，籲有不法就去告，不要開記者會胡亂影射。

里奧整合行銷公司負責人曾鈺明今天下午受訪表示，去年高虹安競選期間，他依一般程序去提企畫案，希望承攬形象設計、競總招牌、布置等，最後也順利承做，一切都有發票證明是買賣契約的支付，絕非議員指他是政治金主贊助商。

曾鈺明說，他開的行銷廣告公司，依法投標縣市政府的標案，一切都依法辦理，何錯之有？難道他的公司不能投標公家的標案嗎？

綠營指控他說沒有做過公家的標案，實則是里奧有做過桃園市政府標案，竹市的標案也投過，只是在前市府時期都沒得標而已，而今年他已標了很多個市府案子，結果也只中了兩案，這樣就要被說是「有關係」？難道說做到市府案子的公司，都是有關係或違法的嗎？如果他有不法之事，就直接告他就好，籲綠營不要開記者會胡亂影射、指控。

曾鈺明說，他做廣告行銷生意也不只做公家機關而已，他又沒有政治立場，只要能合法賺錢，他當然都想做啊，他也有公司、人員要養啊。

他指出，議員影射的建築公司就是他的客戶之一，里奧幫該公司做建案企畫、形象品牌包裝，因為長期的合作關係，最後也在同個地點承租辦公室，而他為了與建築公司保持良好關係，且他做的本來就像是包裝工程的工作，因此才會在臉書自稱是「該建築工地主任」，但這是品牌行銷主任，並非真是現場工地主任，但有人看不懂，要因此就指控他涉農村重劃或建案，實在是讓人遺憾又氣憤，他除了要再次駁斥綠營指控絕非事實，也希望這樣的影射要適可而止。