高市副市長林欽榮指出，該招商案已在8月14日正式公告徵求投資人，開發基地位於國家級重大建設－亞灣智慧創新園之核心位置，且為高雄捷運黃線及輕軌車站交匯樞紐，緊鄰高雄港旅運中心，居國境進出門戶區位，通抵高雄國際機場亦交通便捷，具陸海空交通優勢。（柯宗緯翻攝）

「高雄捷運Y15站土地開發案」今（18）日正式啟動招商，招商說明會吸引超過20家廠商與會。此為配合國家級政策「亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案」推出的第1個捷運聯合開發案，捷運局指出，適宜規畫企業營運總部、商辦、商場等商業設施，預估將引進民間投資超過115億元。

高市副市長林欽榮指出，該招商案已在8月14日正式公告徵求投資人，開發基地位於國家級重大建設－亞灣智慧創新園之核心位置，且為高雄捷運黃線及輕軌車站交匯樞紐，緊鄰高雄港旅運中心，居國境進出門戶區位，通抵高雄國際機場亦交通便捷，具陸海空交通優勢。

林欽榮提到，相信在中央政策指導下，亞灣2.0將可扮演驅動高雄轉型關鍵，本次搭配亞灣2.0相關投資獎勵，以及合理設定的土地所有人分配比例30％，預期可吸引金融或科技業投資人評估進駐設置企業總部與研發中心。

捷運局長吳義隆說明，本開發基地具有雙捷運優勢，且基地內包含Y15兩處出入口，未來可透過捷運快速連接高鐵左營站、台鐵高雄車站及高雄國際機場，再加上亞灣2.0政策加持，適宜規畫企業營運總部、商辦、商場等商業設施，預估將引進民間投資超過115億元，創造至少800個就業機會，歡迎國內外投資人與市府攜手開展高雄亞灣新紀元。

捷運局說明，Y15站開發用地面積3433坪，都市計畫使用分區為特定經貿核心專用區（二）土地（建蔽率60％；容積率630％），為鼓勵企業總部進駐亞洲新灣區，開發案申請人需先依據「高雄市政府獎勵企業總部進駐亞洲新灣區作業要點」取得企業總部進駐亞灣審議會審認合格函（於今年11月6日前向本府經發局遞件申請）。

另本案都市計畫規定引入相關策略性產業者得爭取20％容積獎勵，悉數由投資人取得，同時參考近期聯開及公辦都更案例，放寬申請條件資格規定，鼓勵市場上更多投資人參與本開發案，共創亞灣新榮景。

此外，今天也舉行廉政平台成立大會，林欽榮率隊，並邀請法務部廉政署主祕孫治遠、高雄地方檢察署檢察長洪信旭、橋頭地方檢察署檢察長張春暉、法務部廉政署南部地區調查組長劉俊杰、台灣透明組織協會理事蕭宏金等人共同宣示，期望能透過公平丶公正、透明的招商程序協助順利推動本案。