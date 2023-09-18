美軍一架F-35B匿蹤戰機昨（17）日下午發生「事故」，飛行員及時跳傘逃生，不過戰機自此消失無蹤。美軍後續發文請民眾協尋，並留下電話，讓議員痛批不敢置信軍方會「搞丟」一架F-35戰機，還要大眾協助尋找，不少酸民也留言表示，就算找到也不會通知軍方。

印度媒體以「世界最致命戰機在美軍基地附近失蹤」報導這起事件。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、印度英語電視台「寰宇一家」（WION）報導，美國海軍陸戰隊一架F-35B戰機，昨日下午在南卡羅萊納州北查爾斯頓（North Charleston）附近飛行時發生「事故」，飛行員約在下午2時左右成功彈射逃生，送醫治療後狀況穩定。

不過戰機本身自此下落不明，有報導稱，飛行員跳傘逃生時，戰機可能還在空中飛行，目前尚不清楚這架戰機是否已經墜毀。報導指出，一架F-35戰機製造成本將近9000萬美元（約新台幣28.7億元）。

美軍查爾斯頓聯合基地（Joint Base Charleston）後續在社群平台X（前身為推特）發文，指出正在與南卡羅來納州博福特陸戰隊航空基地（MCAS Beaufort）合作，確認發生事故的F-35戰機下落，貼文中更留下電話，請知道任何消息的民眾聯絡，協助軍方確認戰機行蹤。

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600. — Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 17, 2023

查爾斯頓聯合基地二級軍事長史坦頓（Senior Master Sergeant Heather Stanton）表示，根據F-35B戰機的位置及飛行軌跡，目前搜索行動主要聚焦於莫爾特里湖（Lake Moultrie）及馬里恩湖（Lake Marion），在天氣轉好後，一架南卡羅萊納州執法部門的直升機也加入搜尋。上述兩座湖都位在北查爾斯頓以北。

針對美軍搞丟一架戰機，共和黨眾議員梅絲（Nancy Mace）發文砲轟：「你們到底怎麼搞丟一架F-35？怎麼會沒有追蹤裝置，然後我們還要請大眾幹嘛，找到戰機，然後歸還？」

Now that I got that out of the way. How in the hell do you lose an F-35?



How is there not a tracking device and we’re asking the public to what, find a jet and turn it in? — Nancy Mace (@NancyMace) September 18, 2023

有趣的是，查爾斯頓聯合基地發文請民眾協尋後，不少酸民在底下留言嘲諷，有網友說：「等等，最先進的美軍戰機不見了？機上沒有追蹤器？」另一名網友說，如果她在工作中搞丟一份重要文件，下場肯定是被開除，「這是一架戰機耶」。

Wait wait wait. The most advanced jet in US military just disappeared? No tracker on board? Can't go to where the pilot ejected and look for the crash? Lol we'd lose a war — BurgerHookBangSwitch (@A7podcast) September 17, 2023

If I lost an important file at my job, I would be fired.

This is a fighter jet — Hazel Ra (@dosegenderos) September 18, 2023

更多網友打趣說，就算找到了，也不會通知軍方。一名網友問大家，如果找到了F-35，會否打電話通知，他自問自答「我不會」；也有人說，如果看到機翼等零件，「那是我的」。

“We lost an F35 will you call if you find it?”



The fuck I wont — Shadz (@Shadzey1) September 18, 2023

Funny thing. I lost an F35 somewhere around here. If you find one with wings and ailerons and stuff that's mine. — Joseph Curwehn (@CurwehnJoseph) September 18, 2023

目前美軍仍在調查飛行員為何彈射逃生。