美軍一架F-35B匿蹤戰機昨（17）日下午發生「事故」，飛行員及時跳傘逃生，不過戰機自此消失無蹤。美軍後續發文請民眾協尋，並留下電話，讓議員痛批不敢置信軍方會「搞丟」一架F-35戰機，還要大眾協助尋找，不少酸民也留言表示，就算找到也不會通知軍方。
綜合英國《衛報》（The Guardian）、印度英語電視台「寰宇一家」（WION）報導，美國海軍陸戰隊一架F-35B戰機，昨日下午在南卡羅萊納州北查爾斯頓（North Charleston）附近飛行時發生「事故」，飛行員約在下午2時左右成功彈射逃生，送醫治療後狀況穩定。
不過戰機本身自此下落不明，有報導稱，飛行員跳傘逃生時，戰機可能還在空中飛行，目前尚不清楚這架戰機是否已經墜毀。報導指出，一架F-35戰機製造成本將近9000萬美元（約新台幣28.7億元）。
美軍查爾斯頓聯合基地（Joint Base Charleston）後續在社群平台X（前身為推特）發文，指出正在與南卡羅來納州博福特陸戰隊航空基地（MCAS Beaufort）合作，確認發生事故的F-35戰機下落，貼文中更留下電話，請知道任何消息的民眾聯絡，協助軍方確認戰機行蹤。
查爾斯頓聯合基地二級軍事長史坦頓（Senior Master Sergeant Heather Stanton）表示，根據F-35B戰機的位置及飛行軌跡，目前搜索行動主要聚焦於莫爾特里湖（Lake Moultrie）及馬里恩湖（Lake Marion），在天氣轉好後，一架南卡羅萊納州執法部門的直升機也加入搜尋。上述兩座湖都位在北查爾斯頓以北。
針對美軍搞丟一架戰機，共和黨眾議員梅絲（Nancy Mace）發文砲轟：「你們到底怎麼搞丟一架F-35？怎麼會沒有追蹤裝置，然後我們還要請大眾幹嘛，找到戰機，然後歸還？」
有趣的是，查爾斯頓聯合基地發文請民眾協尋後，不少酸民在底下留言嘲諷，有網友說：「等等，最先進的美軍戰機不見了？機上沒有追蹤器？」另一名網友說，如果她在工作中搞丟一份重要文件，下場肯定是被開除，「這是一架戰機耶」。
更多網友打趣說，就算找到了，也不會通知軍方。一名網友問大家，如果找到了F-35，會否打電話通知，他自問自答「我不會」；也有人說，如果看到機翼等零件，「那是我的」。
目前美軍仍在調查飛行員為何彈射逃生。
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