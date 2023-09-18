飛向熊本熊部長的懷抱！中華航空台北-熊本航線於今 (18) 日正式開航，每周一、五飛航 2 班往返，且預計自 12 月起增班周四、日，屆時將提供每周 4 班服務，搭配明年 1 月起增至每周16 班的台北-福岡航線，華航布局九州地區每周達 20 班，飛航班次最密集、雙點進出最便利，大幅提升旅客行程安排靈活度。

華航台北-熊本航線以區域線主力新機種 A321neo 擔綱，今日特別準備開航限定禮品，包含精美不織布提袋及牛仔摺疊旅行袋；抵達熊本後，再贈予每位旅客限量訂製隨身保溫瓶及當地特色小禮。桃園機場與熊本機場也以傳統灑水儀式，共同歡慶新航線開航，現場還有超人氣吉祥物熊本熊部長，於迎賓大廳等候首航抵達旅客，喜感十足又超萌的模樣，立即收穫一票粉絲，陪伴旅客留下難忘的搭機體驗。

華航台北-熊本航線出發航班 CI194 於 14 時 25 分從桃園機場起飛，當地時間 17 時 30 分抵達熊本機場；回程航班 CI195 於當地晚間 18 時 30 分起飛，台灣時間19 時 45 分返抵桃園機場。熊本擁有絕佳的地理位置，串聯南北九州的交通，壯麗的自然景觀令人心神嚮往，好山好水更是美食孕育之地。華航台北-熊本航線開航後，旅客可以搭配台北-福岡航線雙點進出，一次輕鬆玩遍九州各大景點。

同時，最受大小朋友喜愛的華航「皮卡丘彩繪機 CI」，華航也規劃新增派飛熊本航線，今日搶先首航與大家同歡，接下來預計自10月底冬季班表開始，將常態安排「皮卡丘彩繪機 CI」直飛熊本。

華航看好全球旅運需求持續顯著，目前整體客運班次已恢復達疫前約 8 成，下半年除新開台北-布拉格航線外，也於 8 月 26 日新闢高雄-金浦航線，提供每周二、四、六共計 3 班往返服務；另於 9 月 22 日恢復松山-福州航線，提供每周二、三、五共計 3 班往返服務。華航將依市場需求，持續評估新開航點及復飛計畫，並依當地服務能量規劃增班，致力提供旅客更加多元、便捷且綿密的飛航選擇。