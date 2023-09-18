警方舉辦座談會向長輩宣導交通安全。（苗栗警分局提供／李京昇苗栗傳真）

隨著高齡社會到來，年長者交通事故率增加，根據苗栗警分局統計，轄區內今年1至7月交通事故高齡者受傷人數293人、1人死亡，其中肇因分析前3名分別為未注意車前狀況、未依規定讓車、未依規定減速。警方呼籲，高齡者反應較不靈敏，在駕駛技巧也隨年齡增加逐漸降低，需要格外注意駕駛安全。

苗栗市中華路、為公路口，今年8月19日發生74歲劉姓老翁開車逆向撞死中年騎士；苗栗市玉清路路段，本月7日則發生72歲賴姓老翁開車自撞路邊停放車輛，結果整輛車翻覆的交通事故。

根據警方統計，苗栗警分局轄區今年1至7月交通事故高齡者受傷人數293人、死亡1人，其中肇因分析前3名分別為未注意車前狀況、未依規定讓車、未依規定減速；事故類別以機車為大宗、自小客車次之、再來則是行人。高齡者事故占整體交通事故的一個顯著比例，這使得高齡者的交通安全成為一個迫切的問題。

苗栗警察分局分析高齡者意外事故的主要原因之一是身體機能下降，包括視力和反應速度的變化。此外，交通環境的複雜性也對高齡者構成了挑戰。因此苗栗警分局分析比對轄內高齡者易肇事路口，針對該地區舉辦一系列舉措包括，邀集轄區老人實施座談會、交通規則的教育和交通事故案例分享的宣導、和改善不當道路工程會勘等措施，持續關注推動更多的改進方案，以確保高齡者在交通中能夠享有更高的安全性，利用採取更多的行動，高齡者事故問題期待能夠得到根本性的改善，讓高齡者及一般用路人在交通中能更加安全和友善。

苗栗警察分局分局長蘇旭茂呼籲由於高齡者反應較不靈敏，在駕駛技巧也隨年齡增加逐漸降低，需要格外注意駕駛安全，建議年長民眾多搭乘大眾運輸工具，提醒長輩外出行走時能穿亮衣及戴反光配件，提升自我在道路的的辨識度，減低發生事故的可能。