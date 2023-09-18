栗子是秋天代表性食物之一，不僅可直接吃、適合入菜，還能做成甜點。對此，營養師何采璇表示，栗子其實屬於全榖雜糧類，豐富的膳食纖維比地瓜、芋頭、南瓜和蓮藕都還要高；同時也富含礦物質鉀，不到10顆即能滿足每日6分之1建議攝取量。除此，她還分享吃栗子3招，包括適量攝取、當主食配飯吃及糖友謹慎吃，大啖美味也能兼顧健康。

粉專「好食課」團隊營養師何采璇發文表示，不少人誤會栗子是堅果種子類，其實它屬於全榖雜糧類，主要營養價值如下：

1、熱量：每100克栗子熱量為264大卡，吃12顆約等於1碗飯，即280大卡，熱量其實並不低。

2、醣量：每100克栗子含醣量為57.9克，吃16顆約等於1碗飯的醣量。

3、膳食纖維：栗子富含膳食纖維，每100克含有膳食纖維10.4克，甚至比地瓜、芋頭、南瓜、蓮藕等都還要高。男性一天攝取9顆、女性7顆的栗子，約可以滿足每日4分之1建議攝取量。

4、鉀：栗子富含礦物質鉀，每100克的栗子含有758毫克的鉀，含量是香蕉的2倍，男性一天攝取9顆、女性8顆的栗子，約能滿足每日6分之1建議攝取量。不過，何采璇也提醒，栗子的熱量是香蕉的3倍，務必要適量攝取。

何采璇更進一步分享3招健康吃栗子，首先是適量攝取，即使富含許多營養，但熱量也相當高；其次是當主食配飯吃，可跟白飯一起食用，就能大幅增加膳食纖維的攝取，不過也要記得減少白飯的份量，建議4分之3碗的白飯，搭配3顆大栗子即可；最後是糖友謹慎吃，由於是全榖雜糧類，糖尿病患者務必要估算攝取量，尤其是糖炒栗子，容易一不小心就吃過量。