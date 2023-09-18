大雅區公所17日表揚54對牽手超過半世紀的夫妻。（大雅區公所提供／陳淑娥台中傳真）

大雅區公所17日表揚54對牽手超過半世紀的夫妻，立委楊瓊瓔的父母也獲表揚。（大雅區公所提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大雅區公所17日表揚54 對牽手超過半世紀金婚、鑽石婚暨白金婚伉儷，唯一一對白金婚廖朝邦夫婦成全場焦點。95歲廖朝邦世襲務農，二戰期間曾被徵召為高座會台籍日本兵，赴日從事軍機製造工事，與夫人廖朱阿桃結縭超過70年，始終不棄不離。

廖朝邦夫妻育有4子，事業均有成，兩老除了重視子女教育外，也相當重視強身健體。廖先生常言，「有勇健的身體尬清楚的腦筋，後擺才有希望」；廖夫人的養生撇步則是，「毋湯操，毋湯煩，放卡好性地」。

廖家兩老雖已年逾9旬，仍堅持自主打理日常起居三餐，除受邀與兒、媳同住，多半時間兒、媳、孫、曾孫等常輪流返家照應，四代同堂，經常共享天倫之樂。

昨受獎伉儷們在兒孫陪伴下開心出席，齊聚一堂為阿公阿嬤慶祝，活動首先 由悠悅藝術舞蹈團表演揭開序幕，接著由台中市觀旅局長陳美秀與大雅區長林麗蓉陪同婚齡最長的白金婚伉儷走紅毯進場，並獻花給婚齡最長的白金婚伉儷及金婚、鑽石婚伉儷代表，象徵幸福綿延。

大雅區公所指出，昨天共表揚54對牽手超過半世紀金婚、鑽石婚暨白金婚伉儷，眾人見證他們堅貞不渝的愛情，場面隆重而溫馨。