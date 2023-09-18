一名詹姓女子與黃姓男子結婚，婚後育有一女，夫妻感情融洽，因本身行動些許不便，領有身心障礙手冊，也因此對於這段感情、婚姻十分珍惜。

不料，丈夫因工作認識馮姓女子，2人開始發站不正常男女關係，不僅牽手、擁抱、接吻，還共同出遊、同居生活。

小三還用LINE傳訊息嗆聲：「你管不好你的老公，怪就怪你自己，今天男人偷吃，你要自己檢討啊」、「你被人家說得多難聽妳自己不知道啊」、「當一個女人啊，他不想帶你出來認識我們，一定有原因啊，都是女人啊」。

「但妳現在的樣子不是女人了，守護婚姻不是這樣」、「妳人真的不用這樣，一個男人會不想帶妳出門總有原因的」、「要是我是人也不會想帶你出門」、「也沒有要帶妳這種女人出門」等。

詹女受到小三羞辱，不僅家庭生活圓滿幸福被破壞，精神上也遭受莫大痛苦，因而決定斬斷鎮段婚姻，訴請離婚獲准；詹女並請求連帶賠償精神慰撫金100萬元。

法官審酌，詹女與黃男育有1名約3歲女兒，黃男違反婚姻忠誠義務，馮女與黃黃發展不正常男女情感交往關係，嚴重破壞婚姻生活之幸福圓滿，造成詹女須承受家庭破裂的精神上痛苦；法官日前判決，黃男與馮女連帶賠償慰撫金以15萬元為適當。可上訴。