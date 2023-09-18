高雄捷運延伸屏東路網規畫已獲交通部核備，其中林園東港林邊線總長16多公里，共設有9站，18日獲屏東縣議會支持，預計9月底前將連同可行性評估研究案及議會同意函送至中央核定，估計到完工至少還要10年以上。

屏縣府交通旅遊處長黃國維到屏東縣議會進行專案報告時表示，高雄捷運小港林園線於2022年9月23日行政院核定，目前可行性研究範圍為林園至林邊，以高架輕運量捷運系統，全線16.651公里，其中高雄段2.42公里、屏東段則是14.231公里。

總建設經費為456.95億元，中央負擔337.17億元，而高雄市負擔23.2億元，屏東縣則須負擔96.58億元。

黃國維表示，這條路線完工後可連接高鐵左營站、小港機場、東港轉運站及台鐵林邊站，能串起屏東西邊沿海都市與風景區，平日尖峰每小時可載運約1600人次，預計2027年工程設計施工啟動。

屏東縣議員梁育慈指出，高捷「大寮屏東」線也應同步納入優先路線可行性研究案，畢竟屏北通勤需求量大，更因為屏東科學園區、屏東運動休閒園區等重大建設規畫，未來將形成大型產業聚落，捷運橘線延伸至屏東市，將是有效帶動地方發展非常重要且迫切的建設。