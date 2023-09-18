國民黨總統參選人侯友宜出席大華府後援會晚宴，IT主席羅森伯格2個多小時從頭坐到尾，誠意十足。前立委郭正亮分析，今年本來的氛圍，美國就是比較Prefer侯友宜這樣的人，是相對穩定的人；而美國「疑賴論」也不是空穴來風，就是覺得他會爆走，但侯友宜不會。

國民黨總統參選人侯友宜美東時間17日晚間出席大華府侯友宜後援會晚宴，AIT主席羅森伯格也出席，值得注意的是，整場晚宴長達2個多小時，羅森伯格從頭坐到尾，誠意十足，她還與侯一起離場。

前立委郭正亮今（18）日在中天電視《大新聞大爆卦》表示，這非常罕見，羅森伯格是國務卿布林肯的辦公室主任，事實上就直接代表布林肯，布林肯就是要抓台灣議題，表示羅森伯格知道布林肯希望多了解侯友宜。

郭正亮直言，今年本來的氛圍，美國就是比較Prefer侯友宜這樣的人，是相對穩定的人，「沒想到你們自己搞成一團亂」。

郭正亮認為，美國「疑賴論」也不是空穴來風，就是覺得他會爆走，或是對台獨意識形態太堅持，或不知不覺的把美國扯下水，而侯友宜不會。

相較於副總統賴清德8月13日上午抵達紐約，AIT主席羅森伯格並未現身，她發推文表示，因家有喜事無法親自接機，最後是在舊金山與賴清德見面。