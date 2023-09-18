進口蛋爭議甚囂塵上，從一開始缺蛋到貿易商資格、經費支出等，到現在已上升到關乎國人食安的地步。為盡快消弭國人疑慮，鄭文燦今日中午於行政院主持專案會議，但農業部長陳吉仲依舊未現身。（李柏澔攝）

農業部專案進口雞蛋爭議不斷，有效期過長疑慮、有效期錯標、混充蛋流入市面、逾5400萬顆待封存銷毀，以及封存地點未公開等。行政院副院長鄭文燦今(18)日主持召開專案會議，討論蛋的流向及處置方式，要求農業部規劃未逾期進口蛋品去化方式與產地標示原則，以及過期進口蛋品倉儲地點的資料應公開。

進口蛋爭議甚囂塵上，從一開始缺蛋到貿易商資格、經費支出等，到現在已上升到關乎國人食安的地步。為盡快消弭國人疑慮，鄭文燦今日中午於行政院主持專案會議，農業部長陳吉仲依舊神隱，改由農業部處理相關業務長官代表出席。

本次會議結論包含，農業部應盡快整理並公開逾期進口蛋品倉儲地點的資料；過期進口蛋銷毀方式應以堆肥化優先，並評估銷毀成本以免造成爭議，以及研究飼料化的合法性與安全性。

再者，農業部、衛福部、食安辦等盡快辦理雞蛋洗選場的跨部會聯合輔導與稽查專案，對於未逾期的進口蛋品也應規劃去化方式與產地標示原則等。

有效期限部分，進口蛋品洗選後的有效期限應依國內慣例訂為洗選後1個月，且不可超過出口國來源場的有效日期。

最後，針對進口蛋品議題，暫定每周召開2至3次會議討論。