為能更深入體驗高雄最潮最道地的漁村文化及生活，高雄市政府觀光局即日起推出「海線潮旅行」團體旅遊補助，鼓勵全台旅行社組團來旅遊，今年除茄萣、永安、彌陀、梓官四區，更加碼蘊藏多元歷史與觀光資源的林園區，只要符合條件，每團即補車資4,500元，把握時機來高雄瀕海5區吃海鮮、看海景，與漁村邂逅在浪漫的秋季。

大力推薦到茄萣來趟「船遊二仁溪」，在舢筏上聆聽解說員述說二仁溪的前世今生與生態寶庫。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局長高閔琳表示，高雄是靠海洋孕育出多元文化的城市，從現代的愛河灣到純樸的漁村文化，以豐富樣貌在海線地帶成長茁壯。茄萣、永安、彌陀、梓官及林園區有豐富的觀光資源，如象徵生態保育精神的永安濕地、親近自然環境的彌陀漁港海岸光廊步道、維繫漁村產業的石斑魚養殖景觀及大啖海鮮的觀光漁港等，都在述說著海洋與居民的故事。今年為了讓民眾玩得更在地，加入擁有豐富歷史文化的林園區，歡迎大家不論組團還是旅行，一起來高雄看海，體驗最在地的漁村生活。

永安石斑魚產業因「鑽石水」加持而遠近馳名，更提供讓民眾與活跳跳石斑魚接觸的體驗活動。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄海線觀光資源豐富，各有特殊文化及景觀，如茄萣搭舢筏悠遊二仁溪，在導覽老師的解說當中，欣賞溼地。還有「石斑魚故鄉」永安體驗鑽石水石斑魚，肉質細緻、味道鮮甜且富涵膠原蛋白，擄獲四方饕客味蕾。彌陀漫步漯底山，走踏泥火山惡地形。到梓官逛曾三度榮獲全國十大魅力漁港的蚵仔寮魚港，除了品嘗現撈的新鮮海產，務必見識魚市獨特的「糶手」拍賣。林園走訪清水巖與安樂樓體會昔日繁華，還有「市境之南樹」黃槿樹，靜靜佇立在高屏溪口守護高雄海線的最南端。透過深度旅遊方式，認識各區風土民情。

彌陀漯底山褪去軍事管制的神祕色彩後，民眾可登上泥火山惡地遠眺海線地區的風景。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局補充說明，旅行社組團來海線5區，每團15人以上，造訪指定景點並在當地用餐，就能申請每團車資4,500元，額度用完即停止補助，請旅行社即早辦理補助申請。再加上高雄下半年度有「2023高雄愛․月熱氣球」、「2023高雄Outdoor森活節」等許多年度活動，歡迎全國旅行社帶遊客來高雄玩到飽，體驗海線之美，還有欣賞地方風情文化，更能將新鮮的海味帶回家。