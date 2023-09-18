大陸在過去有「世界工廠」之稱號，近年有許多分析師看好越南將取而代之，不過根據巴隆金融周刊（Barron's）報導，越南股市至今仍歸類在邊境市場，未被納入MSCI新興市場指數，使越南股市受資本青睞的程度有限。

上週美國總統拜登(Joe Biden)出訪越南首都河內，為加強經貿合作將兩國關係升級為「全面戰略夥伴」，市場開始討論越南是否有望升級為新興市場。但報導分析，越南在短期內要取得MSCI新興市場國家地位，機會很渺茫，主要原因包括越南1986年實施經濟改革，希望複製大陸的成功經驗，但至今資本市場發展有限，只有約50家公司市值超過10億美元。

報導提到，越南經濟仰賴貿易，但外商出口額占該國出口總額高達四分之三，而且股市結構過度偏向銀行和營建股，這些類股占越南股市總市值的一半。加上越南政府2022年嚴厲打貪，包括限制房地產業者銷售債券融資、以模糊罪名逮捕多名地產大亨入獄等，讓外資對越南股市不抱樂觀態度。

報導稱，越南之所以無法晉級新興市場國家，最大障礙是越南對外資投資的管制相當嚴格，數據顯示，越南當地上市公司的外資持股上限為49%，銀行業的上限只有30%，因此被MSCI認為是一大致命缺陷。