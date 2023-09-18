印度一家私人銀行的交易員表示，在相互報價中聽到有印度政府色彩濃厚的銀行業者，馬上就可以聯想到一定跟印度央行有關。至少有兩家大型政府銀行在拋售美元。
還有一位印度貿易商指出，印度央行一直在報出不同的匯價，目前沒有維持一定的價格。如果盧比在印度央行的這樣干預下還是續創新低的話，也不會感到很奇怪，因為即使美元被拋售，市場上接手的買氣還是很旺盛的。
路透社接獲爆料，印度央行可能藉由政府的金融機構賣出美元，避免印度盧比繼續走貶。目前，盧比兌一美元匯價為83.2025，低於開盤時83.09，跟歷史低點83.29，只有一步之遙。
印度一家私人銀行的交易員表示，在相互報價中聽到有印度政府色彩濃厚的銀行業者，馬上就可以聯想到一定跟印度央行有關。至少有兩家大型政府銀行在拋售美元。
還有一位印度貿易商指出，印度央行一直在報出不同的匯價，目前沒有維持一定的價格。如果盧比在印度央行的這樣干預下還是續創新低的話，也不會感到很奇怪，因為即使美元被拋售，市場上接手的買氣還是很旺盛的。
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