印度一家私人銀行的交易員表示，在相互報價中聽到有印度政府色彩濃厚的銀行業者，馬上就可以聯想到一定跟印度央行有關。至少有兩家大型政府銀行在拋售美元。

還有一位印度貿易商指出，印度央行一直在報出不同的匯價，目前沒有維持一定的價格。如果盧比在印度央行的這樣干預下還是續創新低的話，也不會感到很奇怪，因為即使美元被拋售，市場上接手的買氣還是很旺盛的。